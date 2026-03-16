16 марта 2026, 12:50

Трейдинг силой мысли: Bybit внедряет AI Skills для управления ИИ-агентами без лишних настроек

Bybit, вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, объявила о запуске торговых ИИ-навыков (AI Trading Skills). Эта функция позволяет пользователям совершать сделки, получать рыночные данные и управлять активами с помощью простых запросов на естественном языке через любые популярные ИИ-ассистенты, включая ChatGPT, OpenClaw, Claude, Gemini, Cursor и Windsurf. Благодаря отсутствию необходимости в установке, универсальной совместимости с ИИ и 253 эндпоинтам API этот запуск становится важным шагом на пути к агентному трейдингу, в котором ИИ интерпретирует намерения пользователя и беспрепятственно выполняет нужные действия.

Key Advantages

Ключевые преимущества

  • Отсутствие установки: никаких менеджеров пакетов (NPM), интерфейсов командной строки (CLI), наборов для разработки (SDK) или конфигурационных файлов — можно начать работу мгновенно.

  • Универсальная ИИ-совместимость: работает со всеми ведущими ИИ-платформами и помощниками.

  • Автоматические обновления: Skills обновляется автоматически вместе с платформой Bybit, гарантируя постоянный доступ к новейшим функциям.

Полный доступ к рынку на базе ИИ

За интерфейсом на естественном языке стоит полноценная торговая экосистема Bybit. Bybit AI Skills включает шесть модулей и позволяет выполнять любые задачи — от запроса актуальных цен до размещения сложных ордеров. 253 эндпоинта API позволяют пользователям выстраивать цепочки команд, задавать уточняющие вопросы и интуитивно управлять портфелем, не используя традиционный торговый интерфейс.

  1. Рыночная аналитика: запрос цен в реальном времени, свечных графиков, глубины книги ордеров и ставок финансирования.

  2. Спотовая торговля: исполнение рыночных сделок на покупку и продажу, лимитных ордеров и пакетных операций.

  3. Деривативная торговля: маржинальная торговля, тейк-профит/стоп-лосс и условные ордера.

  4. Earn: Гибуие накопления и Ончейн Earn.

  5. Аккаунт и активы: доступ к информации об аккаунте, внесение и вывод средств, а также конвертация валют.

  6. Расширенные функции: инструменты рыночной аналитики и исполнения в реальном времени через потоки WebSocket, включая маржинальное кредитование (например, «Займи 10 000 USDT»), торговлю на разнице цен (например, «Размести ордер на разницу цен») и котировки RFQ (например, «Получи котировки на крупный объем опционов BTC»)

Bybit давно стремится раскрыть потенциал трейдинга с помощью искусственного интеллекта. Предыдущие запуски, включая TradeGPT и другие инструменты платформы, помогали пользователям принимать обоснованные инвестиционные решения на основе анализа рынка и стратегий. С запуском AI Trading Skill компания Bybit представляет свою самую масштабную интеграцию ИИ на данный момент, обеспечивая полное сопровождение на всех этапах торговли и управления цифровыми активами. Превращая сложные рыночные операции в простые диалоги, Bybit устанавливает новый стандарт интеллектуального торгового опыта.

Безопасность в основе ИИ-трейдинга

Хотя работа с сервисом кажется такой же простой, как переписка в чате, Bybit внедрила в структуру AI Trading Skills несколько уровней защиты, чтобы обеспечить сохранность активов пользователей на каждом этапе.

Новые пользователи сначала проходят обучение через трейдинг в тестнете, что позволяет им экспериментировать с ИИ-командами в симулированной среде перед работой с реальными средствами. При переходе к реальной торговле все транзакции требуют явного подтверждения пользователем, что гарантирует трейдерам полный контроль над каждым ордером.

Функция управляет соединением между ИИ-ассистентом и инфраструктурой Bybit через безопасную аутентификацию API, избавляя пользователей от необходимости вручную настраивать сложные учетные данные или раскрывать конфиденциальную информацию при настройке. Каждая инструкция, выданная ИИ, преобразуется в точные вызовы API и выполняется только после прохождения проверок безопасности платформы.

Сочетая простоту общения с многоуровневым контролем безопасности, Bybit делает ИИ-трейдинг интуитивно понятным и безопасным, давая пользователям уверенность в новом способе взаимодействия с крипторынками на базе инфраструктуры корпоративного уровня.

Узнать больше о Bybit AI Skills можно по ссылке.

Для получения технических подробностей GitHub — Bybit AI Skills.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 80 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать

