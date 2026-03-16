Топ-5 сделок фонд Баффета, которые дали возможность заработать 6 000 000% прибыли за 60 лет

За 60 лет управления конгломератом Berkshire Hathaway Уоррен Баффет достиг показателя доходности акций в более чем 6 000 000%, что в 130 раз превышает результаты индекса S&P 500 (46 061% с учетом дивидендов) за аналогичный период. Основу этого капитала сформировали пять ключевых инвестиций — See's Candies, Bank of America, Coca-Cola, American Express и Apple, которые удерживались десятилетиями, несмотря на периодические рыночные кризисы. Об этом сообщает Moneywise.

От разносчика газет до миллиардера

Уоррен Баффет официально завершил свою деятельность в качестве руководителя Berkshire Hathaway 31 декабря 2025 года. Его текущий чистый капитал оценивается в пределах 145−150 миллиардов долларов, что обеспечивает ему место в десятке самых богатых людей планеты. Показательно, что 99% этого состояния было сформировано уже после того, как ему исполнилось 56 лет. Свой первый миллион он заработал до 30 лет, однако отметку в $1,4 миллиарда преодолел лишь в 1986 году.

Формирование этого капитала началось с 9800 долларов, которые он накопил к 19 годам, развозя газеты, продавая бутылки Coca-Cola от двери к двери и управляя сетью автоматов для пинбола. Его последующие крупнейшие доходы были не следствием слепой удачи, а результатом методичного владения акциями компаний, которые он хорошо понимал.

5. See's Candies

Стоимость приобретения: 25 миллионов долларов

Совокупная прибыль до налогообложения: более 2 миллиардов долларов

Доходность: более 8000%

Год инвестирования: 1972

До приобретения See's Candies Баффет придерживался подхода, который он называл инвестированием в «окурки сигар» — покупкой убыточных предприятий, торгующихся ниже своей ликвидационной стоимости, с целью получения разовой остаточной прибыли. Изменить эту парадигму его убедил партнер Чарли Мангер.

По критериям Бенджамина Грэма цена в 25 миллионов долларов за See's Candies была завышенной по отношению к балансовой стоимости компании. Баффет едва не отменил сделку, на что Мангер ответил, что тот «возвращается в каменный век». Эта инвестиция доказала Баффету ценность ценовой власти — способности бизнеса регулярно повышать цены без потери лояльности потребителей. Денежные потоки от фабрики впоследствии профинансировали другие крупные приобретения, в частности акции Coca-Cola.

4. Bank of America

Начальные инвестиции: 5 миллиардов долларов

Бумажная прибыль после исполнения варрантов: около 12 миллиардов долларов

Пиковая стоимость доли: более 36 миллиардов долларов (в 2022 году)

В августе 2011 года Bank of America потерял половину своей рыночной стоимости на фоне судебных исков после ипотечного кризиса. Воспользовавшись оттоком инвесторов, Баффет предложил генеральному директору банка Брайану Мойнигану сделку на своих жестких условиях: покупку привилегированных акций на $5 миллиардов с гарантированной доходностью 6% ($300 миллионов ежегодно) и получение варрантов на выкуп 700 миллионов обыкновенных акций по фиксированной цене $7,14 (значительно ниже тогдашней рыночной цены).

Когда в 2017 году акции банка выросли до 24 долларов, Баффетт реализовал варранты, мгновенно получив 12 миллиардов долларов бумажной прибыли. Berkshire стала крупнейшим акционером банка, удерживая эту позицию до масштабной распродажи активов в 2024—2025 годах.

«Лучшее, что может с нами случиться, — это когда отличная компания сталкивается с временными трудностями, — говорил Баффет. — Мы хотим покупать такие компании, когда они находятся на операционном столе».

3. Coca-Cola

Объем инвестиций: 1,3 миллиарда долларов

Текущая стоимость: ~31 млрд долларов

Доходность: ~2300% (без учета дивидендов)

Год инвестирования: 1988

Когда в 1988 году Баффет приобрел пакет акций на 1,3 миллиарда долларов, аналитики Уолл-стрит считали этот актив переоцененным. Однако инвестор сосредоточился на глобальном охвате бренда и перспективах ближайших 30 лет. «На самом деле, когда мы владеем долями выдающихся компаний с превосходным менеджментом, наш любимый период владения — это навсегда», — писал он.

Настоящая ценность этой сделки проявилась благодаря дивидендам. В 1994 году выплаты составили 75 миллионов долларов. В 2025 году Berkshire получила $816 миллионов, а после февральского повышения дивидендов в 2026 году годовая сумма приблизится к $848 миллионам. Эффективная дивидендная доходность по первоначальной инвестиции составляет около 65% годовых. Баффет не продал ни одной акции в течение почти трех десятилетий.

2. American Express

Объем инвестиций: ~1,3 млрд долларов

Текущая стоимость: ~46−56 млрд долларов

Доходность: ~3500−4200%

Содержание: с 1960-х годов

В 1963 году дочерняя компания American Express оказалась замешана в афере с поддельными складскими квитанциями на соевое масло. Компания получила иски на сумму 135 миллионов долларов при собственном капитале всего в 78 миллионов долларов, что привело к обвалу акций.

35-летний Баффетт провёл собственную проверку: посетив стейк-хаус в Омахе, он убедился, что клиенты по-прежнему расплачиваются картами компании. Поняв, что кризис носит репутационный, а не структурный характер, он приобрел 5 % акций за 13 миллионов долларов, которые впоследствии выросли в цене в несколько раз. Основную позицию он сформировал в 1990-х годах за $1,3 миллиарда и не покупал новых акций с 1995 года. В настоящее время Berkshire владеет около 22% компании.

«Будьте осторожны, когда другие жадны, и жадны, когда другие боятся», — это его известное правило, объясняющее данный маневр.

1. Apple

Объем инвестиций: ~36 млрд долларов

Общая прибыль: более 120 миллиардов долларов

Год инвестирования: 2016

Избегая технологического сектора большую часть своей жизни, в 85 лет Баффет инвестировал около 36 миллиардов долларов в Apple. С 2016 по 2018 год Berkshire приобрела почти миллиард акций по средней цене $39,62 (с учетом дробления). В конце 2023 года пакет оценивался в более чем $174 миллиарда.

Баффет рассматривал Apple не как технологический стартап, а как потребительский бренд с лояльной клиентской базой. Несмотря на то, что впоследствии компания продала около 75 % своих акций Apple с целью ребалансировки портфеля и оптимизации налогообложения, этот актив по-прежнему остается крупнейшим в портфеле, занимая около 23 %.

Баффет оставил своему преемнику Грегу Абелю рекордные 334 миллиарда долларов наличными и казначейскими векселями в конце 2024 года. К моменту фактической передачи дел эта сумма превысила $380 миллиардов. По словам инвестора: «Фондовый рынок — это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым».

Почему это важно

Пример Уоррена Баффета часто представляют как идеализированный триумф терпения и долгосрочного владения акциями. Однако объективный анализ демонстрирует иную реальность: его стратегия — это не просто пассивное ожидание. Она основана на способности концентрировать огромные объемы ликвидности в периоды рыночной эйфории и безжалостно диктовать свои условия компаниям, оказавшимся на грани коллапса (как это было с Bank of America).

То, что в СМИ выглядит как «поиск отличных бизнесов», на практике представляет собой жесткий расчет: инвестирование в монополистов, обладающих бесспорной ценовой властью, способных перекладывать инфляционные издержки на потребителей. Современным инвесторам стоит обращать внимание не только на исторические 6 000 000% прибыли, но и на то, что последние два года своего руководства Баффет потратил на агрессивную распродажу ключевых активов и накопление более $370 миллиардов наличности. Это самый недвусмысленный индикатор того, что даже самый терпеливый инвестор в мире сейчас не видит компаний, которые соответствовали бы критериям здоровой оценки.