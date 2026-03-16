Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 14:10 Читати українською

Украинцам в Польше станет сложнее найти работу: рынок труда меняется

В Польше наметилась устойчивая тенденция к росту безработицы и сокращению занятости в бизнес-секторе. К такому выводу пришел аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Как изменился показатель безработицы

В IV квартале индекс NEI перешел в отрицательный диапазон — 49 пунктов, что ниже среднего уровня. Это свидетельствует об ухудшении большинства показателей рынка труда.

Одним из главных факторов стало снижение субиндекса «Доступность труда», который оценивает скорость трудоустройства, спрос на рабочую силу, уровень занятости и трудовую иммиграцию. В годовом измерении он упал на 6 пунктов, именно до 45.

Негативные тенденции продолжились и в начале 2026 года. В частности, темпы роста уровня безработицы и количества безработных остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.

По словам аналитиков, если в декабре 2025 года уровень безработицы составлял 5,7%, то, по предварительным оценкам Министерства семьи и социальной политики Польши, в январе 2026 года он вырос до 6%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Параллельно растет и количество зарегистрированных безработных. В четвертом квартале 2025 года их количество увеличилось в среднем на 13% в годовом исчислении, а в январе 2026 года прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,6%. Для сравнения, в январе 2025 года рост по сравнению с январем 2024 года составил всего около 0,1%.

В чем причина

Часть экспертов и представителей власти объясняет это изменениями в законодательстве, вступившими в силу в июне 2025 года. Новые нормы позволили безработным регистрироваться в центрах занятости по месту фактического проживания, а не регистрации, а также упростили процедуру подтверждения готовности к работе.

Впрочем, по мнению аналитиков Gremi Personal, законодательные изменения могут объяснять лишь часть роста статистики безработицы. После семи месяцев действия новых правил уже сформировалась сравнительная база, позволяющая говорить о более устойчивом тренде охлаждения рынка труда.

Это подтверждают и другие показатели. В частности, количество безработных, уволенных по инициативе работодателей, в 2025 году увеличилось на 12,4% в среднем за месяц по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, годом ранее этот показатель имел отрицательную динамику минус 0,5%.

В четвертом квартале 2025 года темпы роста увольнений ускорились до 13% в годовом исчислении, тогда как в 2023—2024 годах аналогичный показатель составлял лишь 4,9%.

Сокращение занятости также фиксируется в бизнес-секторе. По оценкам Gremi Personal на основе данных GUS, в IV квартале 2025 года количество работников в компаниях было на 0,7% ниже, чем годом ранее.

«Фактически мы наблюдаем устойчивый тренд сокращения количества рабочих мест в экономике — годовая потеря при поквартальном сравнении составляет около 50 тысяч работников», — комментирует ситуацию Олег Руденко, аналитик Gremi Personal.

В то же время ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли.

«В конце 2025 — начале 2026 года ряд крупных компаний начал сокращать или переносить свои мощности из польских локаций в другие юрисдикции. Чаще всего речь идет об автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг — центрах BPO и SSC. В целом эти процессы могут свидетельствовать о частичном начале перестройки польского рынка труда, где после нескольких лет дефицита кадров появляются первые признаки его охлаждения. В то же время происходит и качественная трансформация рынка. Все больше работодателей сосредотачиваются на удержании ключевого персонала», — отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

По словам экспертов, для украинцев, работающих в Польше, это также означает постепенное изменение условий на рынке труда. Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то в случае дальнейшего роста безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 31 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами