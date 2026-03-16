Украинцам в Польше станет сложнее найти работу: рынок труда меняется

В Польше наметилась устойчивая тенденция к росту безработицы и сокращению занятости в бизнес-секторе. К такому выводу пришел аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Как изменился показатель безработицы

В IV квартале индекс NEI перешел в отрицательный диапазон — 49 пунктов, что ниже среднего уровня. Это свидетельствует об ухудшении большинства показателей рынка труда.

Одним из главных факторов стало снижение субиндекса «Доступность труда», который оценивает скорость трудоустройства, спрос на рабочую силу, уровень занятости и трудовую иммиграцию. В годовом измерении он упал на 6 пунктов, именно до 45.

Негативные тенденции продолжились и в начале 2026 года. В частности, темпы роста уровня безработицы и количества безработных остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.

По словам аналитиков, если в декабре 2025 года уровень безработицы составлял 5,7%, то, по предварительным оценкам Министерства семьи и социальной политики Польши, в январе 2026 года он вырос до 6%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Параллельно растет и количество зарегистрированных безработных. В четвертом квартале 2025 года их количество увеличилось в среднем на 13% в годовом исчислении, а в январе 2026 года прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,6%. Для сравнения, в январе 2025 года рост по сравнению с январем 2024 года составил всего около 0,1%.

В чем причина

Часть экспертов и представителей власти объясняет это изменениями в законодательстве, вступившими в силу в июне 2025 года. Новые нормы позволили безработным регистрироваться в центрах занятости по месту фактического проживания, а не регистрации, а также упростили процедуру подтверждения готовности к работе.

Впрочем, по мнению аналитиков Gremi Personal, законодательные изменения могут объяснять лишь часть роста статистики безработицы. После семи месяцев действия новых правил уже сформировалась сравнительная база, позволяющая говорить о более устойчивом тренде охлаждения рынка труда.

Это подтверждают и другие показатели. В частности, количество безработных, уволенных по инициативе работодателей, в 2025 году увеличилось на 12,4% в среднем за месяц по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, годом ранее этот показатель имел отрицательную динамику минус 0,5%.

В четвертом квартале 2025 года темпы роста увольнений ускорились до 13% в годовом исчислении, тогда как в 2023—2024 годах аналогичный показатель составлял лишь 4,9%.

Сокращение занятости также фиксируется в бизнес-секторе. По оценкам Gremi Personal на основе данных GUS, в IV квартале 2025 года количество работников в компаниях было на 0,7% ниже, чем годом ранее.

«Фактически мы наблюдаем устойчивый тренд сокращения количества рабочих мест в экономике — годовая потеря при поквартальном сравнении составляет около 50 тысяч работников», — комментирует ситуацию Олег Руденко, аналитик Gremi Personal.

В то же время ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли.

«В конце 2025 — начале 2026 года ряд крупных компаний начал сокращать или переносить свои мощности из польских локаций в другие юрисдикции. Чаще всего речь идет об автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг — центрах BPO и SSC. В целом эти процессы могут свидетельствовать о частичном начале перестройки польского рынка труда, где после нескольких лет дефицита кадров появляются первые признаки его охлаждения. В то же время происходит и качественная трансформация рынка. Все больше работодателей сосредотачиваются на удержании ключевого персонала», — отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

По словам экспертов, для украинцев, работающих в Польше, это также означает постепенное изменение условий на рынке труда. Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то в случае дальнейшего роста безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться.