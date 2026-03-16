В феврале украинцы приобрели 2,7 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025, сообщает Укравтопром.
Рынок авто из США остыл: импорт подержанных машин сократился на 16%
Какие авто завозили
- Наибольшая доля из этого количества (60%) — бензиновые авто.
- Электромобили охватили 16%.
- Гибридному авто принадлежит — 14%.
- Дизельным — 6%.
- Автомобили с ГБО — 4%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в феврале — 7 лет.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США.
- FORD Escape — 326 ед.;
- BMW X3 — 234 ед.;
- BMW X5 — 203 ед.;
- NISSAN Rogue — 193 ед.;
- JEEP Cherokee — 162 ед.
Источник: Минфин
