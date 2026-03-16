16 марта 2026, 12:26

Вольфрам обогнал золото: рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом

С февраля 2025 года стоимость вольфрама — сверхплотного тугоплавкого металла, карбид которого является одним из самых твердых веществ на Земле, — взлетела на 557%, опередив динамику золота. Об этом пишет Bloomberg.

Почему взлетели цены

Фундаментальной причиной стало резкое сокращение поставок вольфрама его главным производителем: отгрузки из Китая упали примерно на 40% после внесения Пекином вольфрамовой продукции в списки экспортного контроля. В условиях истощения складских запасов у покупателей война в Иране выступила катализатором, ускорив рост котировок из-за военного спроса.

Кто основной потребитель вольфрама

Основными потребителями вольфрама традиционно выступают гражданские отрасли: металлообработка, строительство и аэрокосмическая промышленность. Тем не менее повышение оборонных расходов усугубило напряженность на вольфрамовом рынке.

Производитель твердосплавного инструмента Ceratizit, входящий в австрийскую Plansee Group, пытается снизить риски поставок за счет сбора и переработки вольфрамового лома. Шведская машиностроительная группа Sandvik также перерабатывает использованные инструменты в высококачественный вольфрамовый порошок.

Что говорят аналитики

«Текущий конфликт на Ближнем Востоке является фактором, способствующим последнему скачку цен», — подчеркнула Джанин Ле Ру из Project Blue. По ее прогнозу, в 2026 году потребление вольфрама в военных целях, включая использование в летательных аппаратах и боеприпасах, должно вырасти на 12%.

Поскольку рынок вольфрама невелик, дефицит может спровоцировать дальнейший рост цен, прежде чем ситуация стабилизируется, сказал сооснователь Arlington Innovation Partners Дэвид Аргайл. Для запуска новых рудников в Испании, Бразилии, Австралии и США потребуется около двух лет, поэтому у инвесторов есть «максимум 24-месячное окно, когда ситуация будет оставаться разочаровывающей и раздражающей», предупредил он.

«За мои 12 лет работы на рынках биржевых товаров с множеством странных и удивительных металлов я никогда не видел такого дефицитного рынка, как сейчас на вольфрам», — заявил вице-президент по исследованиям рынков сырья в BMO Capital Markets Джордж Хеппел.

По его словам, война в Иране стала «суровым напоминанием» о металлоемкости современных войн: «Сотни и тысячи беспилотников, а также сотни и тысячи ракет и беспилотников, им противодействующих. Вольфраму отведена в этом большая роль».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
