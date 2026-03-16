Эстонская Iute Group вкладывает 300 млн грн в обанкротившийся «РВС Банк», чтобы укрепить контроль над недорогим активом

Эстонская финансовая компания Iute Group внесла 300 миллионов гривен в капитал недавно приобретенного «Юте банка» (бывший обанкротившийся « РВС Банк »), чтобы лишить его статуса временного учреждения. Этот шаг является финальным этапом оформления контроля над проблемным активом, который достался иностранцам за крайне скромную сумму. Об этом сообщает «Экономическая правда».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стоимость выхода на рынок и требования регулирующего органа

В начале 2026 года Iute Group выкупила финансовую организацию у Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Сумма сделки составила всего 120 тысяч евро. По состоянию на середину марта, как отмечают информированные источники в финансовых регуляторах, новые акционеры докапитализировали организацию на 300 миллионов гривен. Вливание такого объема ликвидности было чисто техническим требованием законодательства. Это позволит «Юте банку» уже в ближайшее время превратиться из временного переходного банка в обычное финансовое учреждение, способное работать на рынке без жестких ограничений.

Хронология банкротства «РВС Банка»

4 ноября 2025 года Национальный банк Украины официально отнес АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных. После этого ФГВФО объявил открытый конкурс на вывод банка с рынка в поисках инвестора.

31 декабря 2025 года стало известно, что конкурс выиграла эстонская компания IUTE. С целью сохранения части жизнеспособных активов и клиентской базы Фонд гарантирования создал на базе проблемного «РВС» юридическое лицо — переходный банк, который получил новое название «Юте Банк» и впоследствии был продан иностранным инвесторам.

Очищенные активы вместо проблемного наследия

Iute Group — это европейская финтех-компания со штаб-квартирой в Таллинне, специализирующаяся преимущественно на высокомаржинальном микрокредитовании и цифровых платежах в странах Восточной Европы и Балкан (Молдова, Албания, Северная Македония, Болгария).

Сделка с украинским государством оказалась максимально «стерильной» для инвестора. Приобретая банк, находящийся в переходном периоде, эстонцы получили банковскую лицензию без обременительного наследия. На баланс нового банка перешли исключительно наиболее надежные активы (преимущественно государственные облигации и денежные остатки) и обязательства перед 13 тысячами розничных клиентов. Весь токсичный кредитный портфель предприятий и сеть отделений бывшего «РВС Банка» остались за пределами соглашения. Сам «РВС Банк» был ликвидирован из-за систематического нарушения нормативов капитала и сокрытия реального финансового состояния бывшим менеджментом.