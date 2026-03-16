Импорт вдвое превысил экспорт: внешняя торговля Украины за два месяца с дефицитом $8,3 млрд

В январе-феврале 2026 года Украина импортировала товаров на $14,8 млрд, тогда как экспорт составил лишь $6,5 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $5,2 млрд, или 78% общего объема импортируемых товаров. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда импортировали больше всего

Китай — $4 млрд

Польша — $1,4 млрд

Турция — $1,1 млрд

Пули экспортировали

Польша — $713 млн

Турция — $563 млн

Италия — $428 млн

Какие товары импортировали и экспортировали

В общих объемах импорта 71% пришлись на три основные группы товаров:

машины, оборудование и транспорт — $6 млрд;

топливно-энергетические товары — $2,6 млрд;

продукция химической промышленности — около $2 млрд,

В тройку наиболее экспортируемых товаров вошли:

продовольственные товары — $4 млрд

металлы и изделия из них — $589 млн

машины, оборудование и транспорт — $532 млн.

Важные тенденции

По словам Южаниной, эти данные демонстрируют и несколько важных тенденций.

«Прежде всего, дефицит внешней торговли за два месяца уже составляет $8,3 млрд — импорт более чем вдвое превышает экспорт.

Кроме того, структура украинского экспорта почти не меняется: его основу и дальше составляют продовольствие и сырьевая продукция.

Вместо этого импорт формируется преимущественно за счет техники, оборудования и энергоносителей. И этот вопрос уже не только статистика внешней торговли. Это вопрос структуры экономики и экономической политики государства", — подытожила Южанина.