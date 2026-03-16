В январе-феврале 2026 года Украина импортировала товаров на $14,8 млрд, тогда как экспорт составил лишь $6,5 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $5,2 млрд, или 78% общего объема импортируемых товаров. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.
Импорт вдвое превысил экспорт: внешняя торговля Украины за два месяца с дефицитом $8,3 млрд
Откуда импортировали больше всего
- Китай — $4 млрд
- Польша — $1,4 млрд
- Турция — $1,1 млрд
Пули экспортировали
- Польша — $713 млн
- Турция — $563 млн
- Италия — $428 млн
Какие товары импортировали и экспортировали
В общих объемах импорта 71% пришлись на три основные группы товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $6 млрд;
- топливно-энергетические товары — $2,6 млрд;
- продукция химической промышленности — около $2 млрд,
В тройку наиболее экспортируемых товаров вошли:
- продовольственные товары — $4 млрд
- металлы и изделия из них — $589 млн
- машины, оборудование и транспорт — $532 млн.
Важные тенденции
По словам Южаниной, эти данные демонстрируют и несколько важных тенденций.
«Прежде всего, дефицит внешней торговли за два месяца уже составляет $8,3 млрд — импорт более чем вдвое превышает экспорт.
Кроме того, структура украинского экспорта почти не меняется: его основу и дальше составляют продовольствие и сырьевая продукция.
Вместо этого импорт формируется преимущественно за счет техники, оборудования и энергоносителей. И этот вопрос уже не только статистика внешней торговли. Это вопрос структуры экономики и экономической политики государства", — подытожила Южанина.
