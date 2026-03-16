В понедельник, 16 марта, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на понедельник: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро на 25 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках прибавил 4 копейки в покупке и 7 копеек в продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,90−44,43 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,32−44,47, евро — 51,09−51,35 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,05−44,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,34−50,38 грн/евро.
Источник: Минфин
Комментарии - 1