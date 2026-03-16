українська
16 марта 2026

Ни одной украинской компании: как сформировали портфель Ukraine Reconstruction ETF

Корзина акций из 50 компаний индекса VettaFi Ukraine Reconstruction, к которому привязан ETF «Ukraine Reconstruction» — запущенный на прошлой неделе на Лондонской фондовой бирже (LSE) первый специальный инвестиционный фонд, посвященный восстановлению Украины — в настоящее время включает только иностранные компании, тогда как эмитенты из Украины в ней отсутствуют. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Что известно о Ukraine Reconstruction UCITS ETF

«Ukraine Reconstruction UCITS ETF (тикер UKRN) обеспечивает инвестиции в компании, которые способствуют восстановлению Украины, ее энергетической независимости и долгосрочной устойчивости», — говорится в описании фонда на сайте британской инвестиционной компании HANetf, которая его запустила.

«ETF нацелен на диверсифицированный портфель европейских инфраструктурных и оборонных компаний, отдельных глобальных промышленных предприятий, компаний, котирующихся на украинских биржах, а также ограниченную долю инвестиционных фондов, ориентированных на Украину», — указано в презентации.

Какие акции в корзине

На данный момент в корзине, которая пересматривается ежеквартально, наибольший вес имеют Siemens Energy AG — 5,29%, BAE Systems PLC — 5,20%, Johnson Controls International PLC — 4,55%, ABB Limited — 4,44%, Caterpillar Inc — 4,41%, Vinci SA — 4,27%, Schneider Electric SE — 4,23%, Eaton Corporation PLC — 4,21%, Rheinmetall AG — 4,07% и CRH PLC — 3,86%.

Общая капитализация всех 50 компаний составляет $2,25 трлн. Больше всего компаний-представителей из США — 27,5%, Франции — 16,5%, Швейцарии — 10,1%, Германии — 9,7% и Швеции — 9,4%.

Отсчет индекса VettaFi

Отсчет индекса VettaFi Ukraine Reconstruction начался 25 января 2022 года с отметки 1000, на 13 марта этого года его значение составляло 1837,71 пункта, а максимума в 1981,63 пункта он достиг 24 февраля этого года.

Чистые активы фонда, согласно информации на сайте, в настоящее время составляют чуть более 1 млн евро, выпущено 130 тыс. акций, тогда как в целом активы под управлением HANetf составляют $5,43 млрд.

Торги акциями Ukraine Reconstruction ETF на LSE стартовали 13 марта с $9,43 за акцию и закрылись на уровне $9,16, оборот за день — 8,57 тыс. акций.

Отмечается, что помимо LSE фонд прошел листинг на биржах Deutsche Börse Xetra и Borsa Italiana в Милане.

«На момент запуска портфель состоит преимущественно из известных европейских и мировых компаний, котирующихся на бирже, способных реализовать масштабные инфраструктурные, энергетические, промышленные и оборонные проекты. Ожидается, что эти компании будут играть центральную роль в деятельности по реконструкции в соответствии с нормативно-правовыми базами, согласованными с ЕС», — отмечается в пресс-релизе на сайте LSE.

«UKRN также был разработан для того, чтобы помочь украинским компаниям выйти на публичные рынки. ETF призван действовать как прозрачный, основанный на правилах инструмент, способный распределять капитал украинским предприятиям по мере прохождения листингов и роста ликвидности», — добавила Лондонская фондовая биржа.

Помимо запуска ETF, HANetf планирует поддерживать Украину через целевые инициативы, связанные с финансовым развитием и социальной устойчивостью. Это включает программы пожертвований, поддержку Федерации регби Украины и спонсирование украинских специалистов, получающих финансовую квалификацию в Великобритании.

Роман Мирончук
Комментарии - 2

Skeptik777
16 марта 2026, 11:31
Це важлива перевага фонду, що не допустили крахоборів. Можна інвестувати.
EconomistPetya
16 марта 2026, 11:42
Лучше бы открыли на нашей фондовой бирже. Это недоработка НКЦПФР и Президенту следует обратить внимание на это. Я за Зеленского и Слугу Народа, они спасают страну, но я объективен и когда бывают мелкие упущения я обязательно о них высказываюсь.
