Наличные курсы существенно опережают межбанк: эксперт объяснил причину

На валютном рынке Украины курс доллара достиг новых исторических максимумов. Официальный курс доллара по итогам недели составил 44,13 грн (+0,8%), наличный курс — 44,60 грн (+0,7%). В течение недели наличный курс достигал отметки 44,80 грн, а обменники предлагали курс выше 45 грн за доллар. Об этом написал финансовый аналитик Александр Шевчишин.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Чем грозят новые курсы

По словам Шевчишина, новые уровни курса уже угрожают и, вероятно, уже спровоцировали пересмотр импортерами курса реализации импортных товаров. Если они ранее закладывали прогноз курса 45−46 грн, то переход фактического курса в этот диапазон требует пересмотра отпускных цен на курс 46+ грн. И это, конечно же, инфляционный фактор. Также понятно, что рост курса сам по себе провоцирует спекулятивную волну покупок. Особенно когда изменения происходят стремительно, и, грубо говоря, за одну неделю курс взлетает на 1% или более процентов. И чем дольше держится рост, тем дороже его останавливать. «Нет никакого сомнения, что НБУ также видит эти риски. А значит, после достижения предельных уровней регулятор вмешался в рынок с увеличением предложения валюты и давлением на евро. В результате чего, после пиковых уровней четверга курс доллара и евро начал корректироваться», — пишет Шевчишин.

Официальные курсы

По итогам недели официальный курс евро к гривне снизился на 0,5% до 50,66 грн, наличный курс евро остался без изменений на отметке 51,5 грн. По итогам недели НБУ увеличил валютные интервенции на 34,7% до $1037,3 млн. Это 15-й случай с начала войны, когда интервенции за неделю превышают $1 млрд.

Драйверы роста доллара к гривне

Обвал стоимости евро на мировом рынке. Евро по отношению к доллару за неделю потерял 1,7% с 1,161 до 1,141.

Политика НБУ по удержанию евро и выравниванию кросс-курса через доллар.

Риск снижения долларовой экспортной выручки из-за войны на Ближнем Востоке и ослабления евро. Активные боевые действия ограничивают перспективы агроэкспорта и экспорта металлургической продукции в эти страны, а также в страны, которые реэкспортируют конечные товары на Ближний Восток. И на этой неделе на межбанке уже была зафиксирована такая тенденция.

Риск усиления спроса на валюту из-за активизации закупок валюты импортерами на фоне ее роста, а также роста стоимости топлива и удобрений при значительном внутреннем спросе

Риски финансирования, которые усиливаются из-за блокировки кредита ЕС в 90 млрд евро, а также провала голосования Радой по законопроектам, необходимым для получения средств МВФ, Ukraine Facility и ВБ.

Между тем главным компенсатором риска финансирования становятся надежды на прямую межправительственную поддержку со стороны стран Балтии и Северной Европы на 30 млрд евро, о чем сообщил Politico.

Рынок в цифрах

Межбанк

Среднесуточный спрос на валюту снизился на 1,5% до $356 млн, а среднесуточное предложение валюты упало на 9% до $259 млн. Дефицит валюты на межбанке вырос на 25% до $97,1 млн. И сейчас главный вопрос, как долго будет сохраняться такой перекос. Потому что, с одной стороны, он отличается от стандартных тенденций марта и носит спекулятивный характер, а с другой стороны, все же существует неопределенность с военными рисками и финансированием.

Наличный рынок

Ситуация на наличном рынке выравнивается за счет роста предложения валюты. Тем не менее, наличный рынок остается более депрессивным, в том числе из-за ситуации с инкассаторами в Венгрии (напомню о похищении инкассаторов Ощадбанка с наличными на сумму $90 млн и слитками золота весом 9 кг). НБУ провел наличные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако наличные курсы существенно опережают межбанковский рынок. Спрос на наличную валюту со стороны населения вырос на 4% до среднесуточных 110 млн долл. Это более чем годовой максимум. Среднесуточная продажа валюты населением выросла более быстрыми темпами — на 9% до $67 млн. В результате среднесуточный дефицит наличного рынка снизился с максимального за более чем год уровня в $44 млн до $43 млн (-3%). Безналичные операции населения после среднесуточного дефицита в $16,2 млн неделей ранее вернулись к профициту в $4,2 млн.

Прогнозы по курсу

«Текущие уровни начинают угрожать ускорению инфляции, а рост доллара 2 недели подряд вызывает активное привлечение спекулятивного капитала. Следовательно, вмешательство НБУ в рынок логично и обязательно, чтобы удержать контроль над ситуацией. Более того, видно, что НБУ отошел от поддержки евро и дал возможность его коррекции, чтобы ослабить давление на доллар.

В пятницу и межбанковский, и наличный рынок корректировались, что показывает, что рынок готов как минимум к стабилизации, а как максимум — к укреплению гривны. Рынок видит активную позицию НБУ и принимает ее.

Сезонные факторы движения рынка никто не отменял. И при приобретении спекулятивной составляющей спрос на валюту снизится, а предложение останется. Следовательно, рынок вернется к нормальному состоянию, но на новых долларовых уровнях.

Ожидания девальвации из-за отсутствия помощи остаются, но и НБУ обладает значительным запасом ЗВР, чтобы сдержать краткосрочную тенденцию.

Но напоминаю, что сейчас мы привязаны к тенденциям мирового рынка и тенденциям по евро. При этом НБУ остается дирижером валютного рынка. И может как допустить девальвацию, если сочтет это целесообразным в соответствии с текущей ситуацией, так и, наоборот, сдержать ее, или пустить валюту в противоход. При этом также напомню, что прогноз среднегодового курса 45,3 от МВФ и 45,7 грн от правительства на столе. Приближение к этим уровням даже наличных курсов станет значительным тормозом.

В сценарии продолжения значительного падения евро на мировом рынке доллар на межбанке перейдет к 44−44,75 грн с вероятностью до конца марта дойти до 45 грн, наличный доллар на неделе — 44,50−45,25. Официальный курс евро в этом случае будет откатываться в зону 50 грн, где его уже будет сдерживать НБУ. Но до конца марта есть вероятность падения до 49,50. Наличный курс евро на неделе составит 50,50−51,00 грн.

В альтернативном сценарии, при стабилизации мировых площадок, доллар на межбанке ожидаю на уровне 43,75−44,25 грн, наличный на уровне 43,90−44,60 грн. Официальный курс евро ожидается на уровне 50−51 грн, наличный курс будет сползать к отметке, близкой к 51″, — подытожил Шевчишин.