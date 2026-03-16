16 марта 2026, 9:35

Форекс и крипто прогноз на 16 — 20 марта 2026 года

Как и ожидалось, прошедшая неделя прошла под влиянием как макроэкономической статистики, так и геополитических факторов. В центре внимания находились данные по инфляции в США и Германии, однако, отмечают в XFINE, главным драйвером для сырьевых рынков продолжала оставаться ситуация на Ближнем Востоке. На этом фоне доллар продолжал укрепляться, тогда как нефть и золото оставались чувствительными к новостям о возможной эскалации конфликта. К концу недели основные активы вновь приблизились к важным техническим уровням, которые могут определить динамику торгов в ближайшие дни.

EUR/USD

Пара EUR/USD в течение недели оставалась под устойчивым давлением доллара и завершила неделю на уровне 1.1415. Таким образом, рынок оказался в зоне важной поддержки 1.1390−1.1420. Если давление на евро сохранится, пробой этой области может открыть путь к 1.1350, затем к 1.1300, и далее — к 1.1230. При этом в случае технической коррекции вверх ближайшим сопротивлением выступает район 1.1510−1.1530. Его преодоление может вернуть котировки к 1.1610 и далее к 1.1700.

Биткоин (BTC/USD)

Биткойн полностью повторил сценарий предыдущей недели — рост до 73,950 и возвращение к 70.000−71.000. Таким образом, рынок вновь попытался закрепиться выше зоны 74,000, которая остается ближайшим сопротивлением. Ее уверенный прорыв может открыть дорогу к 75,500−80,000, следующей целью быков остается возврат в коридор 85,000−90,000. При усилении risk-off настроений и падении ниже 70,000, ближайшая поддержка для BTC/USD располагается в районе 68,000, далее — 65,000−65,600, 62,415−63,000 и 59,785−60,000.

Нефть Brent

Нефть остается одним из наиболее чувствительных инструментов и главным барометром геополитических рисков. В начале недели рынок продемонстрировал гэп, взлетев до 119.50 долларов за баррель, однако затем часть этого движения была скорректирована. К концу недели цена стабилизировалась в районе 100.80−103.15. В краткосрочной перспективе ключевым сопротивлением выступает зона 103.50−104.00. Ее уверенный пробой может привести к новой волне роста в направлении 110.00 и далее к максимумам около 119.50. В случае ослабления геополитической напряженности возможна коррекция к поддержкам 97.60 и 95.20−95.60 и 94.20. При стабилизации ситуации нельзя исключить более глубокую коррекцию и возвращение котировок в зону 84.50−91.60.

Золото (XAU/USD)

В прошлом прогнозе эксперты XFINE предупреждали о возросшей вероятности коррекции вниз. Именно это и произошло — золото завершило неделю на уровне 5,021 доллар за унцию, вблизи от среднесрочной восходящей поддержки. Пара XAU/USD сумела удержаться внутри диапазона 5,000−5,250. Ниже находятся уровни 4,840−4,875. 4,655 и 4,550. В случае роста спроса на защитные активы можно ожидать подъема котировок к 5,180 и 5,250. Следующими целями быков остаются уровни 5,450 и 5,595.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе ключевым фактором для рынков могут стать решения центральных банков. 17 марта состоится заседание Резервного банка Австралии. 18 марта ожидаются решения Федеральной резервной системы США, Банка Канады и Центрального банка Бразилии. 19 марта рынки будут следить за заседаниями Европейского центрального банка,

Банка Англии, Швейцарского национального банка и Банка Японии. Именно этот блок решений может существенно повлиять на динамику валютных пар и сырьевых активов.

В XFINE рассматривают следующие базовые сценарии: EUR/USD — нейтрально-медвежий, пока цена остается ниже 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральный, с сопротивлением 74,000. Brent — волатильный бычий сценарий, пока цена выше 95.20−95.60. XAU/USD — умеренно-бычий, пока котировки остаются выше 4,985−5,000.

Аналитический отдел XFINE

