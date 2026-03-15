15 марта 2026, 15:20 Читати українською

Украина вошла в тройку лидеров Европы по уровню безработицы, несмотря на резкое снижение официального показателя

В Украине за годы полномасштабного вторжения количество официально зарегистрированных безработных резко сократилось, достигнув к концу 2025 года показателя чуть более 88 тысяч человек (или 88,3 тысячи по состоянию на конец декабря). Это в три раза меньше по сравнению с 2021 годом и в пять раз меньше показателей десятилетней давности. Однако государственная статистика не отражает реального состояния экономики: из-за ряда военных факторов цифры центров занятости существенно занижены. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), страна продолжает занимать одно из первых мест в Европе по уровню реальной безработицы. Об этом сообщает «Слово и дело».

Исторические антирекорды на бумаге

Двадцать лет назад ситуация с официальным трудоустройством выглядела совершенно иначе. По состоянию на конец 2005 года в Украине насчитывалось 881,5 тысячи зарегистрированных безработных — это было самое большое официальное число за весь период до 2025 года. В то же время тогдашние оценки МВФ фиксировали уровень безработицы на отметке 7,2% от общей численности рабочей силы.

После 2008 года тенденция изменилась, и официальные статистические показатели стали снижаться. В 2010 году число зарегистрированных безработных составило 544,9 тысячи (по оценке МВФ — 8,1 %). К 2015 году эта цифра снизилась до 490,8 тысячи (9,1% по данным МВФ). Стоит учитывать, что после 2014 года из подсчетов были исключены временно оккупированные территории (ВОТ) Украины.

Следующим серьёзным ударом по рынку труда стала мировая пандемия. В 2020 году число официально неработающих выросло до 459,2 тысячи человек, что превысило показатели предыдущих четырёх лет (с 2016 по 2019 год). Согласно расчетам МВФ, в 2020 и 2021 годах уровень безработицы достигал 9,2% и 9,8% соответственно. Однако накануне полномасштабного российского вторжения, в 2021 году, статус официально неработающих имели 295 тысяч украинцев — почти втрое меньше, чем в 2005-м.

Шокирующие последствия Великой войны

Первый год полномасштабной войны вызвал беспрецедентный кризис. В конце 2022 года официально безработными считались 186,5 тысячи человек. Однако эта цифра была обманчивой, ведь из страны уехало значительное количество беженцев. По методологии МВФ, реальный уровень безработицы в 2022 году взлетел до 24,5% — это самый высокий показатель за все четыре года вторжения.

В последующие годы государственная статистика демонстрировала стабилизацию и дальнейшее снижение. В 2023 и 2024 годах количество зарегистрированных безработных было почти одинаковым: 96,1 тысячи и 94,2 тысячи соответственно. В то же время оценки МВФ показывали 13,1% и 11,6% безработных от общей численности рабочей силы в эти годы. В прошлом же году, несмотря на бумажные 88,3 тысячи зарегистрированных граждан, МВФ констатировал, что без работы фактически оставалось 11,6% рабочей силы.

Европейский рейтинг безработицы

Согласно данным МВФ за 2025 год, наиболее сложная ситуация с занятостью в Европе наблюдается в Северной Македонии (12,8 % от общей численности рабочей силы) и Боснии и Герцеговине (12,6 %).

Из-за войны Украина заняла третье место среди европейских стран с самым высоким уровнем безработицы — 11,6%. Сразу за ней следует Испания с показателем 10,8%. В десятку европейских стран с самым высоким процентом безработных в 2025 году также вошли Швеция, Финляндия, Греция, Албания, Сербия, Турция и Эстония.

В то же время, по оценкам МВФ, самые низкие показатели продемонстрировали Мальта, Чехия, Польша, Швейцария, Дания, Болгария, Молдова, Германия, Нидерланды, Словения, Исландия, Норвегия, Венгрия, Кипр и Ирландия. Средний уровень безработицы сохраняется в Бельгии, Португалии, Литве, Латвии и Франции.

Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
TAN72
15 марта 2026, 16:34
Утилизация, продолжение 🤔
Новости по теме
Все новости
