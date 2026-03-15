Эра дешёвого ИИ подходит к концу: почему цены на нейросети резко вырастут

В настоящее время технологические компании искусственно занижают стоимость доступа к моделям искусственного интеллекта за счет венчурного капитала, чтобы захватить рынок и сформировать у пользователей зависимость. Однако накануне выхода на биржу разработчики будут вынуждены резко повысить тарифы для достижения прибыльности. Об этом пишет издание Axios.

Венчурные субсидии вместо реальной прибыли

Жесткая конкуренция вынуждает лаборатории ИИ активно заниматься демпингом, что приводит к падению рентабельности. По данным аналитической платформы Crunchbase, в феврале 90 % всех венчурных инвестиций пришлось на долю ИИ-стартапов, причем 74 % этих средств получили всего две компании — OpenAI и Anthropic. Кроме того, разработчики получают вычислительные мощности со скидками благодаря стратегическим партнерствам, что на Уолл-стрит называют «циклическим финансированием». Например, корпорация Microsoft предоставляет OpenAI свои серверы по ценам ниже рыночных.

Генеральный директор стартапа Writer Мэй Хабиб в комментарии изданию объяснила неизбежность изменений: «Эти компании, разрабатывающие крупные языковые модели, выйдут на открытый рынок акций, и им придётся поднять цены, потому что у них просто не будет другого выхода».

Миллиардные убытки на фоне технологического прогресса

Хотя новые модели от OpenAI, Google и Anthropic в целом становятся быстрее и дешевле, финансовая математика корпораций остается сложной. Раньше индустрия сосредоточивалась на чипах для обучения нейросетей, но теперь Nvidia и её конкуренты сфокусировались на инференсе — процессе вычислений, который непосредственно позволяет моделям отвечать на запросы пользователей. Ожидается, что на следующей неделе на конференции разработчиков Nvidia представит новый, еще более эффективный чип.

Благодаря скачку эффективности инференса совокупная стоимость токенов (затраты на генерацию текста) снизилась. Однако маржа ИИ-лабораторий по-прежнему остается отрицательной, о чем свидетельствуют данные компании PitchBook. Прогнозируется, что в 2026 году OpenAI «сгорит» 14 миллиардов долларов, что значительно хуже показателей 2025 года (от 8 до 9 миллиардов долларов убытков). В то же время маржа компании Anthropic изменилась с минус 94% в 2024 году до примерно плюс 40% в 2025-м, хотя она до сих пор находится под финансовым давлением из-за более высоких, чем ожидалось, затрат на инференс.

Потребители отбирают маржу у корпоративного сегмента

С снижением цен использование ИИ резко растет, как и общие корпоративные расходы на эти технологии (по данным платформы отслеживания бизнес-расходов Ramp). Однако каждый раз, когда пользователь отправляет сложный запрос, ИИ-лаборатория фактически теряет деньги на этой транзакции. Бесплатные аккаунты имеют лимит использования токенов, который расширяется при переходе на стандартную потребительскую подписку. Но именно эти базовые недорогие подписки сейчас субсидируются венчурным капиталом больше всего.

Согласно статистике Ramp, в феврале 28 % корпоративных расходов на чат-боты OpenAI приходилось именно на личные потребительские тарифы сотрудников, а не на более дорогие корпоративные пакеты, которые могли бы приносить разработчикам более высокую маржу. В то же время данные платформы показывают, что именно Anthropic в настоящее время аккумулирует большую часть зафиксированных корпоративных расходов на ИИ-инструменты.

Исторические параллели и неизбежность IPO

Инвесторы Кремниевой долины уже проходили через подобный этап. В своё время венчурные деньги финансировали так называемые «субсидии на образ жизни миллениалов», искусственно снижая стоимость поездок в Uber и доставки через DoorDash. До этого компания Amazon годами расширяла свою клиентскую базу за счет низких цен, бесплатной доставки и отсутствия налога с продаж в большинстве штатов США. В конце концов все эти корпорации были вынуждены установить тарифы, которые бы реально покрывали их расходы и приносили прибыль.

Эксперты уверены, что нынешний этап субсидирования искусственного интеллекта также подойдет к концу. Ожидается, что и OpenAI, и Anthropic проведут первичное публичное размещение акций (IPO). Публичные инвесторы будут жестко требовать от руководства роста прибыли и увеличения маржи. Несмотря на то, что сами чипы становятся более эффективными, совокупные расходы лабораторий непрерывно растут, ведь им нужны новые дата-центры и постоянная модернизация для удовлетворения спроса. Поэтому, хотя базовая себестоимость генерации снизится, общие расходы клиентов неизбежно должны вырасти, чтобы компании стали коммерчески успешными и окупили миллиардные вложения.