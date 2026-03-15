В Китае полиция арестовала робота за то, что он напугал пенсионерку

В китайском районе Макао полиция была вынуждена арестовать гуманоидного робота после того, как он напугал 70-летнюю женщину настолько, что ей потребовалась госпитализация. Инцидент произошел из-за безответственного использования робота местным учебным центром в тестовых и рекламных целях, что вызвало дискуссии о безопасности технологий в общественных местах. Об этом сообщает MakaoPOST.

Что известно

Конфликт между человеком и роботом произошёл, когда пожилая женщина остановилась на улице, чтобы воспользоваться смартфоном. Внезапно она осознала, что совсем рядом с ней находится посторонний человек. По данным правоохранительных органов, между пенсионеркой и роботом не произошло никакого физического контакта, и женщина не получила травм в результате инцидента.

Однако из-за внезапного испуга она почувствовала ухудшение самочувствия и попросила отвезти её в больницу для медицинского обследования и лечения. Вскоре после проверки состояния здоровья врачи выписали её, а сама пострадавшая решила не подавать официальную жалобу на виновных.

Реакция машины на эмоции

В сети быстро распространилось видео, на котором женщина эмоционально ругает преследователя на кантонском диалекте:

«Ты заставляешь мое сердце биться чаще! У тебя куча дел, так зачем этим заниматься? Ты что, с ума сошёл?» — возмущалась пострадавшая.

В ответ на крик робот, по непонятной причине, просто поднял руки вверх. Затем на видео запечатлено, как двое полицейских сопровождают механического нарушителя общественного порядка.

Рекламные тесты на прохожих

Полиция быстро установила, что об эпическом восстании машин здесь не может быть и речи. Робот принадлежит одному из местных учебных центров, а во время инцидента им управлял 50-летний мужчина. Оператор признался, что тестировал устройство для совершенствования его алгоритмов, чтобы в будущем использовать гуманоида для коммерческой рекламной деятельности своего заведения. Правоохранители ограничились предупреждением: мужчине велели быть более осторожным при выводе роботов в общественные места, чтобы не создавать опасности и не пугать пешеходов.

Подробности инцидента

Согласно данным международных СМИ, инцидент произошёл вечером 5 марта в районе Патане (Макао). Механическим «хулиганом» оказался робот модели G1 от китайской компании Unitree Robotics, базовая стоимость которого составляет около 85 тысяч юаней (более 15 тысяч долларов США). Представители учреждения Study Hard Education Centre, которому принадлежит устройство, оправдывались тем, что тротуар был слишком узким. Поскольку женщина внезапно остановилась, робот не смог ее обойти и просто ждал сзади с включенными световыми индикаторами. В условиях темного времени суток это и спровоцировало у пожилого человека сильный испуг.