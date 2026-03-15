«Пирамида без реальной стоимости»: Борис Джонсон предсказывает крах биткоина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично раскритиковал криптовалютную индустрию, назвав биткоин классической финансовой пирамидой. Политик убежден, что отсутствие государственного регулирования и базовой ценности превращает цифровые активы в механизм выманивания сбережений у розничных инвесторов. Об этом Джонсон пишет в колонке на Daily Mail.

Анатомия мошенничества глазами экс-премьера

Свою позицию по поводу криптовалютного рынка Джонсон иллюстрирует историей своего знакомого, бывшего бизнесмена из Оксфордшира, который потерял на цифровых активах 20 000 фунтов стерлингов. По словам политика, для этого человека все началось с передачи 500 фунтов малознакомому человеку под обещание быстрого удвоения капитала. Экс-премьер отмечает, что в течение трех с половиной лет инвестор платил различные комиссии в тщетных попытках вернуть средства, которые в конечном итоге исчезли в интернете.

Джонсон обращает внимание на манипулятивный характер таких схем: даже после потери значительной суммы и признания факта мошенничества жертва продолжала верить, что дополнительные денежные вливания помогут вернуть капитал и конвертировать виртуальные монеты в реальные деньги. Политик утверждает, что подобные инциденты не единичны, и пожилые люди в британских деревнях массово становятся жертвами таких махинаций.

Иллюзия ценности

Джонсон открыто ставит под сомнение основные аргументы криптоэнтузиастов относительно надежности алгоритмического ограничения эмиссии биткоина в 21 миллион монет и гениальности его анонимного создателя Сатоши Накамото (которого политик называет таким же вымыслом, как и анимационных персонажей). По мнению бывшего главы правительства, криптоактивы не имеют никакой ценности.

Он сравнивает криптовалюту с золотом, которое имеет исторически подтвержденную ценность, и даже с коллекционными карточками Pokemon. По логике Джонсона, детские карточки сохраняют свою цену на вторичном рынке на протяжении тридцати лет подряд благодаря реальному спросу, тогда как биткоин — это всего лишь «строка цифр, хранящаяся в компьютерах».

Чтобы объяснить истинную природу денег, Джонсон обращается к истории Римской империи и библейскому сюжету, в котором Иисус показывает денарий с изображением кесаря. Политик напоминает, что римская валюта сохраняла стабильность и не подвергалась инфляции благодаря тому, что ее подкрепляла колоссальная военная и налоговая мощь императора Тиберия. Экс-премьер проводит параллель с современностью: фиатные валюты после отказа от золотого стандарта в 1973 году держатся исключительно на авторитете и экономике государств. В то же время криптовалютный рынок, по его словам, лишен какого-либо макроэкономического фундамента.

Ловушка децентрализации

По мнению Джонсона, главное маркетинговое преимущество биткоина — его децентрализация — на самом деле является его самым серьезным недостатком. Политик подчеркивает, что в отсутствие единого центра управления инвесторы остаются полностью беззащитными. Экс-премьер риторически спрашивает, кому жаловаться, кого увольнять или отстранять от власти в случае хакерской атаки или обвала курса, ведь на этом рынке нет центрального банкира или подотчетного правительства.