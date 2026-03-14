Нацбанк продолжает распродажу валюты из резервов для сдерживания девальвации гривны

Национальный банк Украины всего за одну неделю продал на межбанковском рынке более миллиарда долларов, пытаясь сгладить колебания курса, однако гривна продолжает стремительно терять позиции и обновлять исторические антирекорды.

Рекордные распродажи без права обратного выкупа

В течение рабочей недели с 9 по 13 марта регулятор реализовал на валютном рынке 1037,32 млн долларов в эквиваленте. Показательно, что за этот период НБУ не приобрел на рынке ни одного цента.

Такая односторонняя политика продолжается ещё с прошлого года. В целом с начала текущего года Нацбанк уже потратил из золотовалютных резервов 8 335,83 млн долларов, не пополняя их за счет рыночных покупок валюты. Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов.

Девальвация, несмотря на масштабные финансовые вливания

Многомиллиардные валютные интервенции оказались неспособными остановить системное обесценивание национальной валюты. Официальная статистика фиксирует существенное падение курса гривны по отношению к ключевым мировым валютам с начала года.

Несмотря на вливание в рынок более 8,3 млрд долларов, американская валюта существенно подорожала. Если 1 января официальный курс составлял 42,30 гривны за доллар, то по состоянию на 14 марта он вырос до 44,16 гривны, зафиксировав девальвацию на уровне 1,86 гривны. Аналогичная динамика наблюдается и на европейском направлении: за этот же период евро подорожал с 49,80 до 50,95 гривны (прибавив в цене 1,15 гривны) и уверенно закрепился выше психологической отметки в 50 гривен.