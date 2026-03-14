14 марта 2026, 15:30 Читати українською

Нацбанк продолжает распродажу валюты из резервов для сдерживания девальвации гривны

Национальный банк Украины всего за одну неделю продал на межбанковском рынке более миллиарда долларов, пытаясь сгладить колебания курса, однако гривна продолжает стремительно терять позиции и обновлять исторические антирекорды.

В течение рабочей недели с 9 по 13 марта регулятор реализовал на валютном рынке 1037,32 млн долларов в эквиваленте.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные распродажи без права обратного выкупа

В течение рабочей недели с 9 по 13 марта регулятор реализовал на валютном рынке 1037,32 млн долларов в эквиваленте. Показательно, что за этот период НБУ не приобрел на рынке ни одного цента.

Такая односторонняя политика продолжается ещё с прошлого года. В целом с начала текущего года Нацбанк уже потратил из золотовалютных резервов 8 335,83 млн долларов, не пополняя их за счет рыночных покупок валюты. Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов.

Девальвация, несмотря на масштабные финансовые вливания

Многомиллиардные валютные интервенции оказались неспособными остановить системное обесценивание национальной валюты. Официальная статистика фиксирует существенное падение курса гривны по отношению к ключевым мировым валютам с начала года.

Несмотря на вливание в рынок более 8,3 млрд долларов, американская валюта существенно подорожала. Если 1 января официальный курс составлял 42,30 гривны за доллар, то по состоянию на 14 марта он вырос до 44,16 гривны, зафиксировав девальвацию на уровне 1,86 гривны. Аналогичная динамика наблюдается и на европейском направлении: за этот же период евро подорожал с 49,80 до 50,95 гривны (прибавив в цене 1,15 гривны) и уверенно закрепился выше психологической отметки в 50 гривен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Romanenkas17
Romanenkas17
14 марта 2026, 15:38
#
Тільки прикрили краник безмежних кредитів…відразу курс затріщав. що буде далі.
