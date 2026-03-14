14 марта 2026, 14:24 Читати українською

«Комиссионные» для Белого дома: администрация Трампа получит 10 млрд долларов за посредничество в сделке с TikTok

Администрация Дональда Трампа готовится получить беспрецедентный платеж в размере примерно 10 млрд долларов от консорциума инвесторов, которые получили контроль над американским сегментом TikTok. Эта сумма позиционируется как «компенсация» за усилия правительства по спасению приложения от полного запрета и решению вопросов национальной безопасности, однако историки и финансовые аналитики называют такую практику вымогательства средств за частные транзакции фактически уникальной для США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Детали «сделки века»: инвесторы и сроки

Новая структура, которая будет управлять сервисом в США, получила название TikTok USDS Joint Venture LLC. В число основных инвесторов вошли компании, лояльные к действующей администрации: облачный гигант Oracle, частная инвестиционная компания Silver Lake и суверенный фонд ОАЭ MGX.

Согласно условиям соглашения:

  • Первый транш: в январе 2026 года инвесторы уже перечислили Министерству финансов США около 2,5 млрд долларов.
  • Общая сумма: последующие выплаты будут продолжаться до тех пор, пока сумма «комиссионных» не достигнет 10 млрд долларов.
  • Роль ByteDance: бывший владелец, китайская компания ByteDance, сохраняет за собой чуть менее 20 % акций, но лишена права голоса.

Сам Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что государство заслуживает огромную комиссию за то, что сделало эту сделку возможной.

Сомнительная оценка и «дипломатическая» маржа

Вице-президент Джей Ди Венс оценил новую американскую компанию TikTok в $14 млрд. Однако независимые рыночные аналитики считают эту цифру абсурдно низкой. Например, в 2025 году прогнозируемая стоимость американского бизнеса TikTok оценивалась в $50 млрд. Таким образом, инвесторы получили контроль над активом по цене, которая в разы ниже рыночной, что может объяснять их готовность выплатить правительству «откат» в размере $10 млрд.

Для сравнения: инвестиционные банкиры за сопровождение подобных сделок обычно получают менее 1% от суммы транзакции. В случае с TikTok «государственные комиссионные» составляют около 70% от заявленной стоимости компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Я Саня
14 марта 2026, 17:14
Тампон би і чекотіло відбілив і на том заробляв
