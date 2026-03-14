Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2026, 13:12 Читати українською

Кадровый рецидив: бывший глава НКЦБФР времен Януковича возвращается в качестве советника

Дмитрий Тевелев, возглавлявший Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в 2010—2015 годах, официально вернулся в регулятор. На этот раз он занял кресло внештатного советника нового главы Комиссии Алексея Семенюка. Назначение произошло на фоне радикального обновления структуры ведомства, что вызывает вопросы относительно реальных архитекторов текущей реформы рынка капиталов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Возвращение к истокам: совещание по «оптимизации»

По информации регулятора, назначение Тевелева состоялось в марте. Уже в новом статусе он принял участие в совещании под руководством Алексея Семенюка, на котором обсуждалась «оптимизация структурных подразделений» НКЦБФР. Кроме них, в заседании принимали участие действующие члены Комиссии: Максим Либанов, Арсен Ильин, Юрий Шаповал, Ираклий Барамия, а также и.о. руководителя офиса Константин Мосенцев.

Тевелев имеет значительный опыт работы в регулирующем органе: он возглавлял НКЦБФР почти пять лет, охватив весь период президентства Виктора Януковича, и был уволен лишь в начале 2015 года в рамках послереволюционных кадровых перестановок.

Конфликт интересов: связи с «Метинвестом»

Деятельность Тевелева за пределами государственной службы тесно связана с крупным частным капиталом. По данным Ассоциации украинских корпоративных советников (АУКР), он по-прежнему является советником генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» — ключевого актива группы СКМ.

Кроме того, Тевелев является членом GR-комитета (Комитета по вопросам взаимодействия с органами власти) АУКР. Сочетание роли советника государственного регулятора, контролирующего деятельность эмитентов, и официального лоббиста одного из крупнейших промышленных холдингов страны создает прямые риски для объективности решений Комиссии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами