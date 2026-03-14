Кадровый рецидив: бывший глава НКЦБФР времен Януковича возвращается в качестве советника

Дмитрий Тевелев, возглавлявший Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в 2010—2015 годах, официально вернулся в регулятор. На этот раз он занял кресло внештатного советника нового главы Комиссии Алексея Семенюка. Назначение произошло на фоне радикального обновления структуры ведомства, что вызывает вопросы относительно реальных архитекторов текущей реформы рынка капиталов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Возвращение к истокам: совещание по «оптимизации»

По информации регулятора, назначение Тевелева состоялось в марте. Уже в новом статусе он принял участие в совещании под руководством Алексея Семенюка, на котором обсуждалась «оптимизация структурных подразделений» НКЦБФР. Кроме них, в заседании принимали участие действующие члены Комиссии: Максим Либанов, Арсен Ильин, Юрий Шаповал, Ираклий Барамия, а также и.о. руководителя офиса Константин Мосенцев.

Тевелев имеет значительный опыт работы в регулирующем органе: он возглавлял НКЦБФР почти пять лет, охватив весь период президентства Виктора Януковича, и был уволен лишь в начале 2015 года в рамках послереволюционных кадровых перестановок.

Конфликт интересов: связи с «Метинвестом»

Деятельность Тевелева за пределами государственной службы тесно связана с крупным частным капиталом. По данным Ассоциации украинских корпоративных советников (АУКР), он по-прежнему является советником генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» — ключевого актива группы СКМ.

Кроме того, Тевелев является членом GR-комитета (Комитета по вопросам взаимодействия с органами власти) АУКР. Сочетание роли советника государственного регулятора, контролирующего деятельность эмитентов, и официального лоббиста одного из крупнейших промышленных холдингов страны создает прямые риски для объективности решений Комиссии.