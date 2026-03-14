14 марта 2026, 12:06 Читати українською

Министерство юстиции США проиграло в суде дело против главы ФРС Джерома Пауэлла

Окружной судья США Джеймс Боасберг заблокировал попытки Министерства юстиции получить внутренние документы Федеральной резервной системы (ФРС), назвав расследование в отношении её главы Джерома Пауэлла политически мотивированным. Решение стало существенным поражением для администрации Трампа, которая через уголовные дела пыталась повлиять на независимость регулятора и курс процентных ставок. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Судебный вердикт

Судья Боасберг отклонил две повестки, выданные прокуратурой округа Колумбия. Уголовное расследование, начатое в январе, было основано на подозрении в том, что Пауэлл летом прошлого года дал ложные показания Конгрессу в отношении превышения расходов на реконструкцию штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне.

Однако судья пришел к выводу, что дело является лишь предлогом. «Гора доказательств свидетельствует о том, что правительство выписало эти повестки, чтобы заставить главу ФРС проголосовать за снижение ставок или уйти в отставку», — говорится в решении. Боасберг подчеркнул, что правительство предоставило «фактически ноль доказательств» совершения Пауэллом преступления, а прокуроры хотели найти хоть какой-то компромат для шантажа.

В обоснование своего решения судья процитировал многочисленные посты Дональда Трампа в сети Truth Social, где президент систематически критиковал Пауэлла за жесткую денежно-кредитную политику. Суд постановил, что целью расследования было «уничтожение уставной независимости ФРС».

Федеральная резервная система и её независимость

Конфликт между Белым домом и ФРС затрагивает фундаментальный принцип американской экономики — независимость центрального банка от политического цикла. ФРС была создана законом 1913 года как орган, призванный принимать решения на основе экономических данных (инфляция, занятость), а не предвыборных обещаний политиков.

Попытки администрации использовать Министерство юстиции для оказания давления на главу ФРС по хозяйственным вопросам (ремонт офиса) являются беспрецедентным шагом. В истории США президенты неоднократно критиковали руководителей ФРС (в частности, Никсон давил на Бернса, а Рейган — на Волкера), однако криминализация разногласий в денежно-кредитной политике создает опасный прецедент. Инвесторы опасаются, что если ФРС утратит независимость, решения о печатании денег и ставках будут приниматься для краткосрочного стимулирования экономики перед выборами, что в долгосрочной перспективе может привести к неконтролируемой инфляции и потере доверия к доллару как мировой резервной валюте.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
