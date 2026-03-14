Стрелы вместо мира: США милитаризировали дизайн 10-центовой монеты

В рамках подготовки к празднованию 250-летия со дня подписания Декларации независимости Монетный двор США ввел временный редизайн основных разменных монет, удалив с 10-центовой монеты традиционный символ мира. По официальным заявлениям, обновление преследует историческую цель, однако за визуальными изменениями скрывается отказ от баланса в пользу агрессивной милитарной символики. Об этом сообщает CBS News.

Юбилейный выпуск: временная замена дизайна

Масштабное, но краткосрочное обновление денежных знаков коснулось монет номиналом 5, 10, 25 и 50 центов (известных на рынке как nickel, dime, quarter и half dollar соответственно), которые являются основными для повседневных наличных расчетов американцев. Все эти монеты выпуска 2026 года получили двойную датировку: 1776−2026. Параллельно с этим в обновленном виде будут доступны коллекционные одноцентовые монеты (penny).

В ведомстве отмечают, что новые изображения отражают ключевые исторические вехи страны — от эпохи корабля «Мэйфлауэр» до знаменитой Геттисбергской речи. Заместитель директора Монетного двора Кристи Макнелли представила инициативу в классическом стиле государственного PR: «Дизайн этих монет иллюстрирует путь Америки к более совершенному союзу и отдает дань уважения основным идеалам свободы. Мы рассчитываем, что каждый американец сможет буквально подержать в руках 250-летнюю историю государства, и это объединит нацию».

Однако юбилейная серия представляет собой так называемые монеты одного года: по окончании 2026 года их больше выпускать не будут, а в 2027-м страна вернётся к чеканке монет со стандартным дизайном.

«Милитаризация за 10 центов»: куда делась оливковая ветвь

Наиболее радикальные и символические изменения претерпел юбилейный дайм (монета номиналом 10 центов). На аверсе разместили аллегорическую фигуру Свободы, смотрящую вперед с развевающимися на ветру волосами — образ, призванный олицетворять революцию и бескомпромиссную борьбу за независимость.

Однако на реверсе произошло кардинальное изменение смысла. С привычного изображения орлана убрали оливковую ветвь. Согласно традиционной американской геральдике (которая берет свое начало от Великой печати США), оливковая ветвь выступает символом мира, тогда как пучок стрел олицетворяет военную мощь и готовность к вооруженным конфликтам. Исторически их сочетание демонстрировало баланс между дипломатией и силой. На новой монете орел держит исключительно стрелы.

Идеологическая цензура и политический пиар

Процесс юбилейного редизайна сопровождался жесткими политическими чистками. Первоначальные концепции, разработанные при участии общественных комитетов во время работы предыдущей администрации Белого дома, предусматривали размещение на монетах деятелей движения за гражданские права (таких как Фредерик Дуглас и первая темнокожая школьница в интегрированной школе Руби Бриджес) и представительниц суфражистского движения.

Однако после смены политического руководства страны в конце 2025 года эти идеи были отменены новым составом Министерства финансов в пользу консервативных сюжетов: паломников и военных деятелей эпохи Революции. Кроме того, на рассмотрение выносилось скандальное предложение выпустить монету номиналом 1 доллар с изображением действующего президента Дональда Трампа, что является прямым нарушением многолетней традиции США, категорически запрещающей чеканить портреты живых политиков на государственных платежных средствах.