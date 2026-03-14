Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 марта 2026, 10:12 Читати українською

Экономика перед выборами: резкое обесценивание форинта и предупреждение Fitch свидетельствуют о структурном кризисе в Венгрии

Венгерский форинт стал худшей валютой среди развивающихся стран на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за эскалации военного конфликта в Иране. Экономика страны сталкивается с масштабными структурными проблемами в преддверии выборов, что заставляет инвесторов массово избавляться от местных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Резкое падение на фоне глобальных распродаж

Только за пятницу форинт потерял до 0,5% своей стоимости по отношению к евро, что увеличило общее падение валюты за текущий месяц до 4%. На фоне глобальной тенденции, когда инвесторы массово продают рисковые активы, венгерская национальная валюта демонстрирует худшие показатели в своём сегменте.

Одновременно резко выросла доходность 10-летних государственных облигаций в национальной валюте — показатель, отражающий, насколько дорого обходятся правительству его долги. Она подскочила на 18 базисных пунктов (0,18 процентного пункта), достигнув 7,42%, что является самым высоким уровнем с 2023 года. Эти события кардинально контрастируют с прошлогодней динамикой, когда форинт укрепился на 7,1% по отношению к евро и на 21% по отношению к доллару, продемонстрировав лучший результат среди валют развивающихся стран.

Бюджетные дыры и предупреждение от Fitch

Еще недавно венгерские активы росли на ожиданиях инвесторов, что оппозиция, лидирующая в опросах, выиграет выборы 12 апреля и сможет разблокировать миллиарды евро финансовой помощи от Европейского Союза. Однако ценовой шок на энергорынке вновь обнажил хронические проблемы экономики: стагнацию и слишком мягкую бюджетную политику перед голосованием.

Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в своём отчёте отмечают, что следующему правительству придётся с нуля восстанавливать доверие к финансовой политике и укреплять фискальную основу страны. Это связано с тем, что власти постоянно пересматривали бюджетные цели и отклонялись от заявленных ориентиров.

В Fitch добавляют, что с 2023 года экономический рост Венгрии «значительно отстает» от стран с аналогичным кредитным рейтингом, а перспективы восстановления остаются значительно ниже показателей, наблюдавшихся до пандемии COVID-19. На такой слабый прогноз влияют неблагоприятные внешние условия, высокая экономическая неопределенность и фискальная консолидация (сокращение государственных расходов для уменьшения дефицита), что напрямую вредит инвестиционному климату.

Энергетическая ловушка и бессилие центрального банка

Ситуация осложняется тем, что Венгрия, не имеющая выхода к морю, остро ощущает последствия перебоев в работе нефтепровода, по которому поставляется сырье из России. Это делает страну максимально уязвимой к любым скачкам мировых цен на энергоносители.

Национальный банк в Будапеште на этой неделе предложил использовать собственные валютные резервы для обеспечения импортеров энергоресурсов необходимой ликвидностью. Регулятор также пообещал придерживаться осторожной денежно-кредитной политики для стабилизации форинта. Впрочем, эксперты уверены, что такие меры не способны решить проблему в полном объеме.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
