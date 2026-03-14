Экономика перед выборами: резкое обесценивание форинта и предупреждение Fitch свидетельствуют о структурном кризисе в Венгрии

Венгерский форинт стал худшей валютой среди развивающихся стран на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за эскалации военного конфликта в Иране. Экономика страны сталкивается с масштабными структурными проблемами в преддверии выборов, что заставляет инвесторов массово избавляться от местных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Резкое падение на фоне глобальных распродаж

Только за пятницу форинт потерял до 0,5% своей стоимости по отношению к евро, что увеличило общее падение валюты за текущий месяц до 4%. На фоне глобальной тенденции, когда инвесторы массово продают рисковые активы, венгерская национальная валюта демонстрирует худшие показатели в своём сегменте.

Одновременно резко выросла доходность 10-летних государственных облигаций в национальной валюте — показатель, отражающий, насколько дорого обходятся правительству его долги. Она подскочила на 18 базисных пунктов (0,18 процентного пункта), достигнув 7,42%, что является самым высоким уровнем с 2023 года. Эти события кардинально контрастируют с прошлогодней динамикой, когда форинт укрепился на 7,1% по отношению к евро и на 21% по отношению к доллару, продемонстрировав лучший результат среди валют развивающихся стран.

Бюджетные дыры и предупреждение от Fitch

Еще недавно венгерские активы росли на ожиданиях инвесторов, что оппозиция, лидирующая в опросах, выиграет выборы 12 апреля и сможет разблокировать миллиарды евро финансовой помощи от Европейского Союза. Однако ценовой шок на энергорынке вновь обнажил хронические проблемы экономики: стагнацию и слишком мягкую бюджетную политику перед голосованием.

Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в своём отчёте отмечают, что следующему правительству придётся с нуля восстанавливать доверие к финансовой политике и укреплять фискальную основу страны. Это связано с тем, что власти постоянно пересматривали бюджетные цели и отклонялись от заявленных ориентиров.

В Fitch добавляют, что с 2023 года экономический рост Венгрии «значительно отстает» от стран с аналогичным кредитным рейтингом, а перспективы восстановления остаются значительно ниже показателей, наблюдавшихся до пандемии COVID-19. На такой слабый прогноз влияют неблагоприятные внешние условия, высокая экономическая неопределенность и фискальная консолидация (сокращение государственных расходов для уменьшения дефицита), что напрямую вредит инвестиционному климату.

Энергетическая ловушка и бессилие центрального банка

Ситуация осложняется тем, что Венгрия, не имеющая выхода к морю, остро ощущает последствия перебоев в работе нефтепровода, по которому поставляется сырье из России. Это делает страну максимально уязвимой к любым скачкам мировых цен на энергоносители.

Национальный банк в Будапеште на этой неделе предложил использовать собственные валютные резервы для обеспечения импортеров энергоресурсов необходимой ликвидностью. Регулятор также пообещал придерживаться осторожной денежно-кредитной политики для стабилизации форинта. Впрочем, эксперты уверены, что такие меры не способны решить проблему в полном объеме.