В Украину отправили роботов-солдат для испытаний в боевых условиях

В Украину доставили двух гуманоидных роботов-солдат Phantom MK-1 от американской компании Foundation для проверки их эффективности в реальных боевых условиях. Разработчики позиционируют это автономное оружие как технологию, способную заменить пехоту и уменьшить потери, однако за подобными заявлениями скрывается стремление технологических стартапов закрепиться на многомиллиардном оборонном рынке, игнорируя беспрецедентные риски для безопасности и этические риски. Об этом пишет издание Time.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Иллюзия «чистой» войны и технические характеристики Phantom

Визуально Phantom MK-1 напоминает машину из антиутопии: он покрыт чёрной сталью и оснащён тонированным стеклянным визором. Робот разработан так, чтобы использовать любое доступное человеку оружие — от револьверов и пистолетов до дробовиков и реплик винтовок M-16. Соучредитель Foundation Майк Леблан объясняет такой подход сугубо прагматическими соображениями: армии не придется создавать новое вооружение, ведь роботы смогут работать с имеющимися запасами пулеметов 50-го калибра, гранатометов и автомобилей Humvee. По его словам, наличие такого гуманоида «открывает возможности для всей армии США».

Однако функциональность машины остается под вопросом. Движение гуманоида обеспечивают 20 двигателей, и малейший сбой хотя бы одного из них способен обездвижить робота. Система тяжелая, дорогая, быстро разряжается и имеет проблемы с балансом. Даже во время визита журналистов в офис компании один из роботов несколько раз с грохотом падал. В апреле Foundation обещает выпустить обновленную версию Phantom MK-2 с литым корпусом, гидроизоляцией, более емкими батареями и консолидированной электроникой для защиты от замыканий. Ожидается, что модель сможет нести до 175 фунтов (около 80 кг) груза. Генеральный директор стартапа Санкает Патак заявляет о планах производить 30 000 таких роботов в год. При масштабировании производства до полумиллиона единиц стоимость одного робота должна упасть ниже 20 000 долларов, что откроет путь к использованию «тысячных роев» на поле боя.

Коммерциализация конфликта: лоббизм и государственные контракты

В настоящее время «Фантомы» проходят заводские испытания на верфях от Атланты до Сингапура. Тем не менее, стартап уже интегрируется в государственные структуры: у Foundation есть исследовательские контракты на общую сумму 24 миллиона долларов от армии, ВМС и ВВС США, включая программу SBIR Phase 3 (одобренный военный подрядчик). Параллельно планируются испытания для морской пехоты (роботов будут учить взрывать двери во время курса проникновения на объекты), а Министерство внутренней безопасности рассматривает возможность их привлечения для патрулирования южной границы США.

Представитель Пентагона подтвердил, что ведомство изучает милитаризованные прототипы. Весомым фактором влияния является и лоббистский ресурс стартапа: инвестором и главным стратегическим советником Foundation стал Эрик Трамп. Генеральный директор компании Санкает Патак прямо признает коммерческую стратегию: «Как и с дронами или пулеметами, сначала вы должны передать их в руки клиентов».

Эксперименты на передовой

Украина стала главным мировым полигоном для испытания смертоносных алгоритмов. В феврале были переданы два робота для проведения разведки на передовой. По словам Майка Леблана (ветерана морской пехоты США с 14-летним стажем, совершившего более 300 боевых вылетов в составе войск в Ираке и Афганистане), нынешний конфликт, где ежедневно запускается до 9 000 дронов, превратился в «войну роботов», в которой люди лишь оказывают поддержку.

Автоматизация боевых действий уже приносит результаты: в конце января трое российских солдат сдались в плен небольшому украинскому наземному роботу (беспилотному танку). Леблан утверждает, что гуманоиды, обладая тепловым излучением человека, могут участвовать в логистике и исследовать низкие бункеры, сбивая врага с толку. По его мнению, использование машин является моральным императивом, поскольку они действуют точнее и лишены стресса, а массовые армии гуманоидов в конечном итоге нивелируют тактические преимущества и снизят риски эскалации по принципу ядерного сдерживания.