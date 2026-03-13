13 марта 2026, 19:08

НБУ пополнил кассы банков на сумму более 280 млн долларов за неделю из-за инцидента с «Ощадбанком»

Национальный банк Украины провел серию операций по обмену безналичной валюты на наличную в период с 9 по 13 марта 2026 года. Общий объем заявок от банков составил 153,1 миллиона долларов США и 111 миллионов евро, что значительно меньше объявленного предложения НБУ.

Национальный банк Украины провел серию операций по обмену безналичной валюты на наличную в период с 9 по 13 марта 2026 года.

Регулятор принял решение о таких операциях в превентивных целях из-за возможных логистических проблем с доставкой наличной валюты после незаконного захвата инкассаторских машин «Ощадбанка» на территории Венгрии.

Масштаб операций: спрос оказался в три раза меньше предложения

В течение пяти дней НБУ объявил о возможности обмена на общую сумму 500 миллионов долларов и 265 миллионов евро. Фактически банки обратились лишь за 153,1 миллиона долларов и 111 миллионов евро — все заявки были удовлетворены в полном объеме.

  • 9 марта пять банков подали заявки на 53,1 миллиона долларов и 42 миллиона евро из доступных 100 миллионов долларов и 80 миллионов евро.
  • 10 марта один банк получил 20 миллионов долларов и 10 миллионов евро в рамках лимитов в 100 миллионов долларов и 35 миллионов евро.
  • 11 марта один банк запросил 40 миллионов долларов и 34 миллиона евро при доступных 100 миллионах долларов и 50 миллионах евро.
  • 12 марта спрос составил 10 миллионов долларов и 5 миллионов евро при тех же лимитах.
  • 13 марта один банк получил 30 миллионов долларов и 20 миллионов евро.

Причина вмешательства: логистические риски в связи с инцидентом с «Ощадбанком»

НБУ объяснил запуск операций возможными трудностями с доставкой наличной валюты из-за рубежа. Регулятор сослался на незаконный захват инкассаторских машин «Ощадбанка» на территории Венгрии, что могло привести к ситуативным перебоям в обычных каналах поставок.

В то же время на момент начала операций объем среднесуточных остатков наличности в банковских кассах соответствовал прошлогоднему показателю, что свидетельствовало о стабильной ситуации.

Влияние на международные резервы: операции не приводят к сокращению запасов

Регулятор подчеркнул, что операции по обмену безналичной валюты на наличную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины. НБУ подтвердил готовность сглаживать чрезмерные колебания курса и отметил, что объем резервов достаточен для поддержания стабильности валютного рынка.

Частота и объемы будущих операций по пополнению касс будут зависеть от потребностей банковской системы, которые регулятор продолжает отслеживать.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

EconomistPetya
EconomistPetya
13 марта 2026, 21:05
Венгрия предатели и путинские подстилки, после того как вернем кубаньщину и крым, пойдем присоединять мадьяров.
Новости по теме
Все новости
