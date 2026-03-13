Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2026, 19:37 Читати українською

В МФО рассказали, как изменилась их работа из-за ограничения процентной ставки

Уже больше года МФО работают в условиях ограниченной процентной ставки по кредитам — не более 1% в день. Как это повлияло на рынок, потребителей и способны ли компании адаптироваться к этим и другим изменениям, во время конференции Fin Year рассказали представители финансовых компаний.

Уже больше года МФО работают в условиях ограниченной процентной ставки по кредитам — не более 1% в день.

Как отмечает генеральный директор Moneyveo Сергей Синченко, ограничение процентной ставки по кредитам МФО стало очень важным шагом. «Если раньше компании могли компенсировать свои просчеты высокой дневной ставкой, то после введения ограничения им пришлось проделать „домашнюю работу“. С одной стороны, ради повышения качества своих операционных процессов, с другой — совершенствования систем управления рисками», — пояснил он.

Сергей Синченко констатирует, что для многих компаний этот переход оказался болезненным. «Кто-то покинул рынок, кто-то сократил свои объемы, но изменения дали нам толчок для перестройки собственных моделей», — говорит генеральный директор Moneyveo.

Вместе с тем, по его словам, снижение процентной ставки изменило привычки клиентов. В частности, они чаще интересуются более крупными суммами займов и пользуются кредитами в течение длительного периода. Эксперт объясняет, что клиенты начинают смотреть на займы МФО не просто как на кредиты до зарплаты на несколько дней, а рассчитывают на более длительную перспективу и строят планы на несколько месяцев вперед.

В то же время для того, чтобы работать в новых условиях, МФО следует перестраивать свои системы финансового мониторинга и скоринга. «Для нас актуальным вопросом является подключение небанковских финансовых учреждений к сервисам „Дії“, проведение полноценной идентификации и верификации, это значительно снизит риски. Нам нужен доступ к государственным ресурсам для того, чтобы мы могли проводить качественную оценку клиента, ведь перегружать его кредитами мы не можем», — подчеркнул Сергей Синчеко.

Требования к прозрачности МФО

Как отметил директор по маркетингу в сфере FinTech Monto Владислав Бурма, он поддерживает инициативы НБУ по прозрачности МФО. «Для нас прозрачные правила — это основа, от которой мы отталкиваемся. В то же время есть определенные нюансы. Во-первых, это сторона регулирования. Во-вторых, это сторона доступности денег для потребителей», — отмечает он.

По его словам, новые правила фактически превратили игроков рынка МФО в маленькие банки, создав дополнительную нагрузку. «Мы работаем в условиях максимальной ставки в 1%, к этому добавляются обстрелы, отключения света. Все эти условия влияют на бизнес. Мы смогли адаптироваться к современным реалиям, но то, что влияет на бизнес, влияет и на конечного потребителя. Чем больше нагрузка, тем меньшее количество клиентов мы сможем обслуживать», — объясняет Владислав Бурма.

Он подчеркивает, что регулирование МФО необходимо, но нужно время на адаптацию к новым требованиям, ведь иногда скорость изменений слишком высока. Также он отмечает, что когда регулятор меняет правила игры для участников рынка, новые условия должны быть максимально прозрачными, ведь сейчас часто остаются вопросы, требующие дополнительных разъяснений.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами