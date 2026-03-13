Дизель и автогаз продолжают дорожать на АЗС

В пятницу, 13 марта, на украинских заправках зафиксирован очередной рост стоимости топлива. Ценовая стабильность сохраняется только на бензин, в то время как дизель и автогаз продолжают дорожать. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Наибольший скачок стоимости за сутки продемонстрировал автомобильный газ. Его средняя цена выросла на 53 копейки (+1,26%) и теперь составляет 42,50 грн/л.
Не отстает и дизельное топливо, подорожавшее в среднем на 54 копейки (+0,73%). В настоящее время литр дизеля на украинских заправках стоит в среднем 74,91 грн.
В сегменте бензинов ситуация следующая:
- Бензин А-95 и А-95 премиум удержали предыдущие позиции — 69,14 грн и 72,71 грн соответственно.
- Бензин А-92 продемонстрировал символический рост на 1 копейку, зафиксировавшись на отметке 66,20 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
