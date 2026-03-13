Приватизация руин: правительство разрешит оформлять разрушенное коммунальное жилье для получения компенсаций

Кабинет Министров поддержал инициативу, которая позволит украинцам приватизировать государственные и коммунальные квартиры, поврежденные или полностью уничтоженные в результате боевых действий. После одобрения правительством соответствующий законопроект готовится к рассмотрению в Верховной Раде. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины 13 марта.

Бюрократическая ловушка: почему арендаторы не могут восстановить жилье

Значительное число граждан Украины по-прежнему проживает в неприватизированном жилом фонде, находящемся в государственной или коммунальной собственности. С юридической точки зрения эти люди имеют статус исключительно арендаторов, а не законных владельцев жилья.

Именно этот момент стал серьезным препятствием во время войны: государственная программа компенсации за разрушенное имущество распространяется только на полноправных собственников. Чтобы претендовать на выплаты, право собственности должно быть обязательно зафиксировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В результате арендаторы разрушенных коммунальных квартир остались один на один со своей проблемой, без какого-либо права на финансовую помощь от государства.

Суть изменений: право на выплаты вместо аренды

Законопроект предлагает внести изменения в Закон «О приватизации государственного жилищного фонда». Документ направлен на уточнение перечня объектов, не подлежащих приватизации, а также на четкое регламентирование порядка действий в отношении жилья, получившего статус аварийного в результате российской агрессии — боевых действий, диверсий или террористических актов.

Гражданам, легально проживавших в таких домах, разрешат оформить их в частную собственность уже задним числом, даже если от объекта остались лишь руины. Ожидается, что после оперативного оформления документов на право собственности они автоматически получат право подавать заявки на компенсацию для восстановления или возмещения утраченного.