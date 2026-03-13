13 марта 2026, 17:48 Читати українською

Как искусственно раздутый спрос превращает оценку Nvidia и Microsoft в системный риск

По итогам прошлого года технологические гиганты Microsoft и Nvidia стали абсолютными лидерами по темпам роста стоимости своих брендов, прибавив к своей оценке сотни миллиардов долларов благодаря спекулятивному ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. В то же время самым дорогим брендом в мире продолжает оставаться Apple. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на консалтинговое агентство Brand Finance.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«ИИ-лихорадка»: кто стал главным бенефициаром

Согласно отчету Global 500, нематериальные активы компаний в цифровой экономике способны расти с чрезвычайно быстрыми темпами. Абсолютным лидером по приросту стала корпорация Microsoft, стоимость бренда которой за год взлетела на $104 млрд и достигла $565 млрд. Такой скачок объясняется агрессивным внедрением облачных вычислений и сервисов искусственного интеллекта во всю экосистему продуктов компании.

Сразу за ней следует Nvidia, рыночная стоимость которой выросла на 96 млрд долларов и теперь оценивается в 184 млрд долларов (более чем двукратный рост). Поскольку чипы Nvidia стали базовой инфраструктурой для индустрии ИИ, а спрос на них искусственно разгорячен и в настоящее время существенно превышает предложение, компания смогла закрепить за собой статус самой дорогой корпорации мира по общей рыночной капитализации.

Монополия Big Tech и феномен социальных сетей

Технологический сектор полностью доминирует в рейтинге: 8 из 10 брендов, продемонстрировавших наибольший рост, относятся к сфере технологий.

  • Apple прибавила к своей стоимости 33 млрд долларов. С показателем в 608 млрд долларов компания сохраняет статус самого дорогого бренда в мире.
  • Google увеличил свою рыночную капитализацию на 20 млрд долларов (до 433 млрд долларов), чему способствуют стабильность монопольного рекламного бизнеса и продвижение собственной ИИ-платформы Gemini.
  • Amazon замыкает список технологических лидеров с приростом в 13 млрд долларов (общая стоимость бренда — 370 млрд долларов).

Особого внимания заслуживает стремительный рост социальных платформ. TikTok продемонстрировал один из самых впечатляющих скачков, прибавив $48 млрд. Теперь китайский сервис коротких видео оценивается в $154 млрд, что позволило ему обойти таких традиционных гигантов, как Walmart ($141 млрд), Samsung ($119 млрд) и Facebook. Последний, кстати, также вырос на $16 млрд (до $107 млрд). Другое китайское приложение, WeChat, прибавило $15 млрд, достигнув отметки в $48 млрд.

Финансы и инфраструктура: за пределами технологического пузыря

Среди компаний реального и финансового секторов, которым удалось войти в десятку лидеров по приросту, оказались лишь два бренда. Американская финансовая корпорация American Express увеличила стоимость бренда на $18 млрд (до $57 млрд) на фоне рекордной квартальной прибыли, при этом ее общая рыночная оценка удвоилась за последние пять лет. Китайская государственная электросетевая корпорация State Grid прибавила $17 млрд (общая стоимость $102 млрд), что объясняется расширением энергетической инфраструктуры Китая и переходом на новые энергосистемы.

Признаки пузыря и перегрева рынка

Хотя аналитики отмечают рекордный рост стоимости брендов, связанных с искусственным интеллектом, независимые финансовые эксперты всё чаще предупреждают о формировании классического спекулятивного пузыря. По данным из открытых источников, в 2026 году крупные технологические компании планируют потратить более $650 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры, что приносит сверхприбыль производителям оборудования, таким как Nvidia. Однако рынок сталкивается с проблемой «циркулярного финансирования» и отсутствием адекватной монетизации этих технологий для конечного потребителя. Оценки компаний сейчас основаны на завышенных ожиданиях экспоненциального роста в будущем. Любое замедление темпов внедрения ИИ может спровоцировать резкий обвал этих искусственно раздутых нематериальных активов, что повлечет за собой падение всего фондового рынка.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
