13 марта 2026, 16:55 Читати українською

Доллар по 44: НБУ объясняет девальвацию геополитикой и готов к резким интервенциям

Национальный банк Украины объясняет резкое обесценивание национальной валюты и обновление исторического минимума курса доллара последствиями геополитического кризиса на Ближнем Востоке. Регулятор уверяет, что контролирует ситуацию на валютном рынке и готов использовать международные резервы для погашения панического спроса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» 13 марта.

Геополитика как оправдание девальвации

С начала марта украинский валютный рынок переживает нестабильность: гривна стремительно теряет позиции по отношению к американскому доллару. В ответ на запрос журналистов пресс-служба НБУ объяснила такую динамику исключительно рыночными факторами и обострением глобальной неопределенности. По версии центрального банка, именно эти факторы спровоцировали повышенный чистый спрос на иностранную валюту.

«В течение последних недель вследствие усиления геополитической неопределенности и её последствий для валютного рынка чистый спрос на валюту вырос, в результате чего курс гривны по отношению к доллару США ослаб», — цитируют чиновников.

Исторический рекорд и стабильность в Европе

Формальным поводом для обвала национальной валюты стало начало военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана в последний день февраля. На фоне этих событий официальный курс доллара подскочил с 43,2081 грн/$1 до нового исторического минимума — 44,1636 грн/$1.

В то же время в Нацбанке отмечают, что евро и валюты многих других стран — основных торговых партнеров Украины — также существенно обесценились по отношению к доллару на мировых рынках. Благодаря этому падению евро курс гривны к нему остался практически неизменным: 50,9560 грн/EUR по сравнению с 51,0244 грн/EUR в начале месяца. В НБУ констатируют, что благодаря этому обменный курс гривны по отношению к этим валютам оставался относительно стабильным.

Резервы как запас прочности

Нынешний режим «управляемой гибкости» предполагает, что курс должен выполнять роль амортизатора экономических потрясений. Однако регулятор обещает не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

«Задачей Национального банка по-прежнему является обеспечение стабильности валютного рынка. НБУ готов оперативно реагировать на изменения ситуации, используя свой инструментарий и имеющиеся международные резервы», — заявили в НБУ.

Финансовый запас для таких мер в настоящее время имеется: по состоянию на 1 марта 2026 года объем международных резервов Украины составлял почти 55 млрд долларов. Согласно официальным расчетам, этой суммы достаточно для финансирования 5,7 месяцев будущего импорта.

Обратная сторона рекордных резервов

Хотя НБУ публично хвастается запасом в 55 млрд долларов, независимые экономисты указывают на искусственный характер этого капитала. По данным из открытых источников, эти резервы почти полностью сформированы за счет кредитов и внешней помощи (преимущественно по программе Ukraine Facility и от МВФ), тогда как совокупные внешнеборговые обязательства государства уже приближаются к $150 млрд. Кроме того, аналитики финансового рынка отмечают, что девальвация до более чем 44 грн/$1 является не только реакцией на рыночный спрос, но и сознательной превентивной стратегией регулятора. Поскольку война на Ближнем Востоке рискует перетянуть на себя внимание и финансовые ресурсы западных партнеров, Нацбанк может намеренно ослаблять гривну, чтобы заблаговременно сгладить последствия потенциального сокращения международной финансовой помощи в ближайшие месяцы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
