НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел на 2 копейки, евро — на 29 копеек

Национальный банк установил курсы валют на понедельник, 16 марта. Доллар и евро подешевели после того, как американская валюта в пятницу достигла нового исторического максимума.

В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,14 грн. Это на 2 копейки меньше, чем в пятницу (44,16 грн), когда доллар достиг нового исторического максимума.

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (12.03.26).

В то же время, регулятор установил курс евро на понедельник на отметке 50,67 грн, что на 29 копеек меньше, чем в пятницу (50,96 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту