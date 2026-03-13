Национальный банк установил курсы валют на понедельник, 16 марта. Доллар и евро подешевели после того, как американская валюта в пятницу достигла нового исторического максимума.
НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар подешевел на 2 копейки, евро — на 29 копеек
Курс доллара
В понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,14 грн. Это на 2 копейки меньше, чем в пятницу (44,16 грн), когда доллар достиг нового исторического максимума.
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (12.03.26).
Курс евро
В то же время, регулятор установил курс евро на понедельник на отметке 50,67 грн, что на 29 копеек меньше, чем в пятницу (50,96 грн).
Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).
Источник: Минфин
