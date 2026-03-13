13 марта 2026, 16:07 Читати українською

Бронирование через «Дию», несмотря на нарушение учета: новая услуга для оборонного сектора

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объявило о запуске на портале «Дия» экстренного механизма бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, критически важных для Вооруженных Сил Украины.

Теперь руководители таких предприятий могут забронировать специалистов, даже если те имеют определенные нарушения в военном учете.

Главная особенность: 45 дней на «легализацию»

Новая услуга предусматривает временное бронирование на срок до 45 календарных дней. Этот период предоставляется для того, чтобы:

  • Сотрудник мог лично явиться в ТЦК и урегулировать свои учетные данные.
  • Предприятие не теряло ценных кадров и продолжало непрерывное выполнение оборонных заказов.

«Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов для работы. Запуск этой услуги в „Дие“ позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Кто может воспользоваться услугой

Бронирование доступно только для двух категорий учреждений:

  • Предприятия, включенные в Единый список ОПК.
  • Компании, имеющие официальный статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ.

Заявление может подать руководитель, подписант или официально уполномоченное лицо предприятия.

Как работает процедура в «Дие»

Алгоритм подачи заявки таков:

  • Следует авторизироваться с помощью КЭП на портале «Дия».
  • Выбрать услугу «Бронирование работников».
  • При заполнении нужно выбрать опцию «Работники с нарушением военного учета».

После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения будет отражаться в личном кабинете заявителя.

Ожидаемый эффект

Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
