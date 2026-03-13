Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объявило о запуске на портале «Дия» экстренного механизма бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, критически важных для Вооруженных Сил Украины.
Бронирование через «Дию», несмотря на нарушение учета: новая услуга для оборонного сектора
Теперь руководители таких предприятий могут забронировать специалистов, даже если те имеют определенные нарушения в военном учете.
Главная особенность: 45 дней на «легализацию»
Новая услуга предусматривает временное бронирование на срок до 45 календарных дней. Этот период предоставляется для того, чтобы:
- Сотрудник мог лично явиться в ТЦК и урегулировать свои учетные данные.
- Предприятие не теряло ценных кадров и продолжало непрерывное выполнение оборонных заказов.
«Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов для работы. Запуск этой услуги в „Дие“ позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Кто может воспользоваться услугой
Бронирование доступно только для двух категорий учреждений:
- Предприятия, включенные в Единый список ОПК.
- Компании, имеющие официальный статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ.
Заявление может подать руководитель, подписант или официально уполномоченное лицо предприятия.
Как работает процедура в «Дие»
Алгоритм подачи заявки таков:
- Следует авторизироваться с помощью КЭП на портале «Дия».
- Выбрать услугу «Бронирование работников».
- При заполнении нужно выбрать опцию «Работники с нарушением военного учета».
После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения будет отражаться в личном кабинете заявителя.
Ожидаемый эффект
Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.
