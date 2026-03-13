ЧАО «ХК «Киевгорстрой» объявило о частичном возобновлении строительных работ на нескольких своих столичных объектах. Застройщик, который долгое время балансировал на грани финансового коллапса, сформировал перечень жестких критериев очередности достройки, отдав приоритет объектам с наивысшей степенью готовности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Киевгорстрой» частично возобновляет строительство в соответствии с новыми правилами
Какие ЖК обещают разморозить в первую очередь
Согласно официальному заявлению, производственная деятельность уже началась на четырёх площадках: «Подил Град» (ул. Дегтярная), «Гвардейский» (ул. Алмазова, 18/7), «Райдужный» (ул. Кибальчича, 2) и в комплексе Freedom на Броварском проспекте.
Следующими в очереди на возобновление работ стоят объекты с высоким уровнем готовности и те, которые имеют критическое социальное значение (в связи с предусмотренной долей жилья для сотрудников системы МВД и военнослужащих). В эту категорию вошли:
- «Оберег-2» (ул. Бориспольская, 30А-40);
- Twin House (ул. Крайняя, 1);
- «Урловский-1» (ул. Причальная, 11).
Одновременно компания планирует выполнить технические условия для подключения инженерных сетей к почти готовым жилым комплексам Mirax (ул. Глыбочицкая, 43) и «Медовый» (ул. Радченко, 27).
Фильтр для инвесторов: 7 критериев от застройщика
Руководство компании признает, что работает в условиях нехватки кадров, ограниченного финансирования и сложной рыночной конъюнктуры. Поскольку текущих средств не хватает для покрытия прогнозируемых убытков, «Киевгорстрой» официально переходит к стратегии концентрации ресурсов. Деньги будут направляться туда, где можно получить быстрый результат, чтобы обеспечить финансовую устойчивость для достройки остальной части портфеля.
Отныне порядок размораживания проектов будет зависеть от семи критериев:
- Степень готовности: чем ближе дом к сдаче, тем выше его приоритет.
- Правовой статус: площадки с неурегулированной юридической документацией приостанавливаются.
- Экономический баланс: преимущество имеют жилые комплексы, где продажа нереализованных площадей способна профинансировать достройку.
- Финансовая модель: обязательное наличие подтвержденных источников финансирования до завершения строительства.
- Массовость: учитывается возможность удовлетворить потребности как можно большего числа инвесторов.
- Инвестиционный потенциал: доходы от перспективных проектов должны компенсировать убыточные застройки.
- Социальные обязательства: приоритет для объектов с квартирами для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Несмотря на столь жесткий фильтр, компания уверяет, что продолжает диалог с инициативными группами и намерена выполнить свои обязательства перед всеми покупателями.
Його ще Укрбуд звів і облицювальні роботи зробив. З такими темпами нехай власники битонометрів на правнуків відразу переписують це майно.