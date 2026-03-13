Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 марта 2026, 15:31

«Киевгорстрой» частично возобновляет строительство в соответствии с новыми правилами

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» объявило о частичном возобновлении строительных работ на нескольких своих столичных объектах. Застройщик, который долгое время балансировал на грани финансового коллапса, сформировал перечень жестких критериев очередности достройки, отдав приоритет объектам с наивысшей степенью готовности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие ЖК обещают разморозить в первую очередь

Согласно официальному заявлению, производственная деятельность уже началась на четырёх площадках: «Подил Град» (ул. Дегтярная), «Гвардейский» (ул. Алмазова, 18/7), «Райдужный» (ул. Кибальчича, 2) и в комплексе Freedom на Броварском проспекте.

Следующими в очереди на возобновление работ стоят объекты с высоким уровнем готовности и те, которые имеют критическое социальное значение (в связи с предусмотренной долей жилья для сотрудников системы МВД и военнослужащих). В эту категорию вошли:

  • «Оберег-2» (ул. Бориспольская, 30А-40);
  • Twin House (ул. Крайняя, 1);
  • «Урловский-1» (ул. Причальная, 11).

Одновременно компания планирует выполнить технические условия для подключения инженерных сетей к почти готовым жилым комплексам Mirax (ул. Глыбочицкая, 43) и «Медовый» (ул. Радченко, 27).

Фильтр для инвесторов: 7 критериев от застройщика

Руководство компании признает, что работает в условиях нехватки кадров, ограниченного финансирования и сложной рыночной конъюнктуры. Поскольку текущих средств не хватает для покрытия прогнозируемых убытков, «Киевгорстрой» официально переходит к стратегии концентрации ресурсов. Деньги будут направляться туда, где можно получить быстрый результат, чтобы обеспечить финансовую устойчивость для достройки остальной части портфеля.

Отныне порядок размораживания проектов будет зависеть от семи критериев:

  • Степень готовности: чем ближе дом к сдаче, тем выше его приоритет.
  • Правовой статус: площадки с неурегулированной юридической документацией приостанавливаются.
  • Экономический баланс: преимущество имеют жилые комплексы, где продажа нереализованных площадей способна профинансировать достройку.
  • Финансовая модель: обязательное наличие подтвержденных источников финансирования до завершения строительства.
  • Массовость: учитывается возможность удовлетворить потребности как можно большего числа инвесторов.
  • Инвестиционный потенциал: доходы от перспективных проектов должны компенсировать убыточные застройки.
  • Социальные обязательства: приоритет для объектов с квартирами для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на столь жесткий фильтр, компания уверяет, что продолжает диалог с инициативными группами и намерена выполнить свои обязательства перед всеми покупателями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Abramon
13 марта 2026, 15:44
#
«Згідно з офіційною заявою, виробнича діяльність вже стартувала на чотирьох майданчиках: „Поділ Град“ (вул. Дегтярна), „Гвардійський“ (вул. Алмазова, 18/7), „Райдужний“ (вул. Кібальчича, 2) та комплексі Freedom, що на Броварському проспекті.» вже ж ЖК «Гвардійський» здавали, що знову!
Його ще Укрбуд звів і облицювальні роботи зробив. З такими темпами нехай власники битонометрів на правнуків відразу переписують це майно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами