Эскалация напряженности вокруг Ирана откладывает снижение ставок и вызывает резкое укрепление доллара

Индекс доллара США (DXY) достиг психологической отметки в 100 пунктов, демонстрируя рост вторую неделю подряд. Укрепление американской валюты обусловлено не прочностью экономики США, а паническим бегством инвесторов в защитные активы на фоне эскалации на Ближнем Востоке и риска нового глобального инфляционного шока. Об этом сообщает Trading Economics 13 марта.

Геополитика вместо экономики: иранский фактор

Почти две недели боевых действий между США, Израилем и Ираном не демонстрируют никаких признаков деэскалации. Напротив, риторика Вашингтона и Тегерана остается максимально бескомпромиссной. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи публично пообещал держать Ормузский пролив фактически закрытым для судоходства. Параллельно Тегеран активизировал удары по региональной нефтяной и транспортной инфраструктуре, что уже спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть.

Инфляционные риски и отступление ФРС

Резкий скачок цен на энергоносители мгновенно возродил опасения инвесторов относительно начала новой инфляционной спирали. В результате финансовые рынки были вынуждены резко пересмотреть свои ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС): прогнозируемое снижение учетной ставки сдвинулось с июля сразу на сентябрь.

В настоящее время рынки ожидают публикации январского индекса расходов на личное потребление (PCE) — излюбленного инфляционного индикатора ФРС, чтобы понять основные ценовые тенденции. Однако эксперты отмечают, что этот отчет будет нерелевантным, поскольку он по определению не способен отразить макроэкономические последствия иранской войны, которая началась позже.

Цифры и прогнозы: куда движется DXY

Несмотря на глобальную неопределенность, аналитики прогнозируют постепенное ослабление доллара в долгосрочной перспективе. Статистика и прогнозы выглядят следующим образом: