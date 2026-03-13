українська
13 марта 2026, 14:12 Читати українською

Демографическая бездна: ООН прогнозирует Украине мировое «лидерство» по темпам сокращения молодежи до 2050 года

К 2050 году Украина может стать страной с наименьшей частью молодежи в мире. Такой прогноз содержится в свежем отчете ООН World Population Highlights 2026: Youth. Об этом сообщил эксперт, бывший профессор Кристианстадского университета (Швеция) Алекс Костюк.

Эксперт подчеркивает, что Украина стремительно возглавляет мировой антирейтинг, превращаясь в государство, где молодежь становится дефицитным ресурсом.

Поражающие цифры

Анализ данных ООН показывает катастрофическую динамику изменения возрастной структуры населения Украины:

  • 2000 год: Украина находилась в шестом десятке стран мира. Доля молодежи (15−24 года) составляла 14,8% (7,349 млн. человек).
  • 2050 год (прогноз): Украина займет первое место в мире по самому низкому проценту молодежи — всего 6,6% (2,315 млн человек).

Это означает, что за полвека количество молодых людей в стране сократится более чем в три раза.

Украина на фоне соседей: «Безопасный буфер» в действии

Костюк сравнивает украинские показатели с данными соседних стран и лидеров ЕС, что подчеркивает глубину кризиса:

  • Венгрия: 10,2% молодежи к 2050 году.
  • Польша: 11%.
  • Словакия: 12%.
  • Франция: 12,7%.
  • Германия: 15,4% (почти в 2,5 раза больше, чем в Украине).

Эксперт отмечает, что страны, находящиеся в «зоне комфорта безопасности», сохраняют человеческий капитал значительно лучше, чем Украина, которая фактически выполняет роль «безопасного буфера».

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 9

Перший Потужний
13 марта 2026, 14:18
@Це означає, що за пів століття кількість молодих людей у країні скоротиться більш ніж утричі.

Просто потрібно більше податків і заборон зробити, тоді точно народжуваність буде зростати.

@країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна

Просто країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», не відносять до людей як до «капіталу» або «ресурсу», а в Україні буквально людей називають «капіталом» і «мобілізаційним ресурсом», ну і відношення в гоблінів і поліцаїв до людини, як до мішка з картоплею, що власне вже весь світ побачив, завдяки твіттеру (Х)

Коли це все лайно закінчиться, а воно закінчиться, якби наші недодепутати не викручувалися, не вийде 5+ років продовжувати тримати в заручниках людей всередині країни, в котрій ці люди жити не хочуть.
Qwerty1999
13 марта 2026, 14:54
Одні виїдуть — інші заїдуть.
пустувати не буде.
Vell12
13 марта 2026, 14:57
Не будемо показувати пальцями, хто випустив молодь 18−22 за кордон ? Чи будемо ?
kadaad1988
13 марта 2026, 15:04
Естественная ситуация начатая майданом 2014-го…В стране 12-й год война, у власти проходимцы и ворье, страна превратилась в территорию для наживы чинуш…
Qwerty1999
13 марта 2026, 15:24
Рожденные в 1988 могут и не дожить до 2050 года,
чтобы проверить это предсказание
kadaad1988
13 марта 2026, 16:54
#
Вот только 1988 в моем нике совершенно не относится к моему году рождения, просто случайный набор цифр.
TAN72
13 марта 2026, 15:14
#
План масонов в действии
Qwerty1999
13 марта 2026, 15:22
#
Надеюсь, что масоны ещё не разучились размножаться
Rodion21
13 марта 2026, 15:33
#
Абсолютно справедливое и логичное развитие событий исходя из отношения правительства к остальному населению.
