К 2050 году Украина может стать страной с наименьшей частью молодежи в мире. Такой прогноз содержится в свежем отчете ООН World Population Highlights 2026: Youth. Об этом сообщил эксперт, бывший профессор Кристианстадского университета (Швеция) Алекс Костюк.
Демографическая бездна: ООН прогнозирует Украине мировое «лидерство» по темпам сокращения молодежи до 2050 года
Эксперт подчеркивает, что Украина стремительно возглавляет мировой антирейтинг, превращаясь в государство, где молодежь становится дефицитным ресурсом.
Поражающие цифры
Анализ данных ООН показывает катастрофическую динамику изменения возрастной структуры населения Украины:
- 2000 год: Украина находилась в шестом десятке стран мира. Доля молодежи (15−24 года) составляла 14,8% (7,349 млн. человек).
- 2050 год (прогноз): Украина займет первое место в мире по самому низкому проценту молодежи — всего 6,6% (2,315 млн человек).
Это означает, что за полвека количество молодых людей в стране сократится более чем в три раза.
Украина на фоне соседей: «Безопасный буфер» в действии
Костюк сравнивает украинские показатели с данными соседних стран и лидеров ЕС, что подчеркивает глубину кризиса:
- Венгрия: 10,2% молодежи к 2050 году.
- Польша: 11%.
- Словакия: 12%.
- Франция: 12,7%.
- Германия: 15,4% (почти в 2,5 раза больше, чем в Украине).
Эксперт отмечает, что страны, находящиеся в «зоне комфорта безопасности», сохраняют человеческий капитал значительно лучше, чем Украина, которая фактически выполняет роль «безопасного буфера».
Просто потрібно більше податків і заборон зробити, тоді точно народжуваність буде зростати.
@країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», зберігають людський капітал значно краще, ніж Україна
Просто країни, які знаходяться у «зоні безпекового комфорту», не відносять до людей як до «капіталу» або «ресурсу», а в Україні буквально людей називають «капіталом» і «мобілізаційним ресурсом», ну і відношення в гоблінів і поліцаїв до людини, як до мішка з картоплею, що власне вже весь світ побачив, завдяки твіттеру (Х)
Коли це все лайно закінчиться, а воно закінчиться, якби наші недодепутати не викручувалися, не вийде 5+ років продовжувати тримати в заручниках людей всередині країни, в котрій ці люди жити не хочуть.
