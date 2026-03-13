Демографическая бездна: ООН прогнозирует Украине мировое «лидерство» по темпам сокращения молодежи до 2050 года

К 2050 году Украина может стать страной с наименьшей частью молодежи в мире. Такой прогноз содержится в свежем отчете ООН World Population Highlights 2026: Youth. Об этом сообщил эксперт, бывший профессор Кристианстадского университета (Швеция) Алекс Костюк.

Эксперт подчеркивает, что Украина стремительно возглавляет мировой антирейтинг, превращаясь в государство, где молодежь становится дефицитным ресурсом.

Поражающие цифры

Анализ данных ООН показывает катастрофическую динамику изменения возрастной структуры населения Украины:

2000 год: Украина находилась в шестом десятке стран мира. Доля молодежи (15−24 года) составляла 14,8% (7,349 млн. человек).

2050 год (прогноз): Украина займет первое место в мире по самому низкому проценту молодежи — всего 6,6% (2,315 млн человек).

Это означает, что за полвека количество молодых людей в стране сократится более чем в три раза.

Украина на фоне соседей: «Безопасный буфер» в действии

Костюк сравнивает украинские показатели с данными соседних стран и лидеров ЕС, что подчеркивает глубину кризиса:

Венгрия: 10,2% молодежи к 2050 году.

Польша: 11%.

Словакия: 12%.

Франция: 12,7%.

Германия: 15,4% (почти в 2,5 раза больше, чем в Украине).

Эксперт отмечает, что страны, находящиеся в «зоне комфорта безопасности», сохраняют человеческий капитал значительно лучше, чем Украина, которая фактически выполняет роль «безопасного буфера».