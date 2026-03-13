13 марта 2026, 13:49 Читати українською

Изменения в правилах МОН: стипендии распространятся на частные вузы и увеличатся вдвое

Кабинет Министров урегулировал механизм начисления академических стипендий, распространив эти выплаты на студентов частных высших учебных заведений. Кроме отмены привязки к форме собственности университета, правительство анонсировало пересмотр базовых сумм для всех стипендиатов. Об этом сообщает официальная страница премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Кабинет Министров урегулировал механизм начисления академических стипендий, распространив эти выплаты на студентов частных высших учебных заведений.

Равные условия для госзаказа

Согласно принятому решению, форма собственности учебного заведения больше не будет определяющим фактором при назначении академической стипендии. Единственным ключевым критерием остается факт обучения студента за счет государственного заказа. Изменение порядка выплат стало ответом на обращение студенческого сообщества, которое указывало на юридический пробел в финансовом обеспечении студентов частных учебных заведений, обучающихся по государственному заказу.

Новые сроки и суммы финансирования

Новые правила вступят в силу с начала следующего учебного года — 1 сентября 2026 года. С этой даты минимальный размер академической стипендии будет установлен на уровне 4000 гривен.

Согласно правительственным расчетам, эта сумма в два раза превышает минимальную стипендию, которая выплачивалась студентам в течение 2025 года. Финансовое обеспечение этих инициатив уже учтено в государственной казне: соответствующие расходы полностью покрываются бюджетными ассигнованиями Министерства образования и науки Украины на текущий 2026 год.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
