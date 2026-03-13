13 марта 2026, 13:18

Искусственный интеллект захватывает Уолл-Cтрит: S&P 500 меняет состав в пользу компаний ИИ-инфраструктуры

Компания S&P Global объявила результаты ежеквартальной ребалансировки индекса S&P 500 — главного бенчмарка американского фондового рынка. Изменения, которые вступят в силу перед открытием торгов в понедельник, 23 марта 2026 г., четко отражают доминирование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современной экономике. Об этом сообщает Euronews.

Провайдер индекса ежеквартально пересматривает список 500 крупнейших компаний США по строгим критериям рыночной капитализации, прибыльности и ликвидности, чтобы индекс максимально точно представлял рынок.

Кто приходит и кто оставляет список?

В состав S&P 500 в марте войдут четыре новые компании:

  • Vertiv Holdings
  • Lumentum Holdings
  • Coherent Corp.
  • EchoStar Corporation

Они заменят в списке Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston Holdings и Paycom Software. Сразу после объявления новости, в пятницу, 6 марта, акции всех четырех новичков выросли в среднем на 8% на фоне ожиданий притока капитала от пассивных фондов.

Три столба ШИ-инфраструктуры

Три из четырех новых компаний обеспечивают ключевую инфраструктуру для стремительного развития искусственного интеллекта — от систем питания и охлаждения до высокоскоростной оптики. Поскольку мировые техгиганты планируют потратить около 600 млрд евро на ИИ только в этом году, эти фирмы стали структурно важными для рынка.

1. Vertiv: Охлаждение и питание для дата-центров

Vertiv специализируется на критической цифровой инфраструктуре. BИ-вычисления потребляют колоссальное количество энергии, что создает взрывной спрос на системы жидкостного охлаждения и модульные системы питания.

Согласно отчету за четвертый квартал 2025 года объем заказов компании вырос на 252% в годовом измерении.

Портфель заказов достиг рекордных $15 млрд (13 млрд евро), что на 109% больше, чем в прошлом.

2. Lumentum: Оптические компоненты сверхбыстрой связи

Lumentum разрабатывает лазеры и трансиверы, необходимые для передачи данных на сверхвысоких скоростях внутри сетей ИИ.

В начале марта компания Nvidia объявила о многолетнем партнерстве с Lumentum, включающем инвестиции в размере $2 млрд для расширения производственных мощностей в США.

3. Coherent: Фото технологии

Coherent фокусируется на кремниевой фотонике и высокоскоростных соединениях для больших вычислительных кластеров.

Как и Lumentum, компания получила $2 млрд инвестиций от Nvidia и обязательства по многомиллиардным закупкам оптики, что критически важно для архитектуры дата-центров следующего поколения.

EchoStar: Исключение из правил

Компания EchoStar Corporation является единственным новичком в этом списке, который не связан с ИИ напрямую. Она предоставляет услуги спутниковой связи, цифрового телевидения (через сеть DISH) и широкополосного Интернета.

Включение EchoStar в список обеспечивает баланс в секторе коммуникаций, несмотря на общий уклон индекса в сторону инфраструктуры данных. За последний год компания показала трехзначный рост, продемонстрировав устойчивость телеком-сектора.

Почему это важно для инвесторов?

Поскольку активы на триллионы долларов отслеживают S&P 500, включение в индекс автоматически заставляет пассивные фонды покупать акции этих компаний. Это не только обеспечивает краткосрочный рост котировок, но повышает ликвидность и авторитет компаний среди институциональных инвесторов.

Эти изменения подтверждают, что искусственный интеллект не является просто трендом и стал фундаментом современной экономики США.

Роман Мирончук
