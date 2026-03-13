Multi от Минфин
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Альтернатива смартфонам: в Москве хотят вернуть телефонные будки, но с интернетом

Из-за регулярных перебоев с мобильной связью и интернетом в крупных городах России, в частности в Москве, местные депутаты инициируют возвращение на улицы телефонных будок. Таксофоны нового образца планируют оснастить функцией доступа к сети, чтобы компенсировать последствия работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает российское издание ТАСС 13 марта.

Из-за регулярных перебоев с мобильной связью и интернетом в крупных городах России, в частности в Москве, местные депутаты инициируют возвращение на улицы телефонных будок.

Ответ на изоляцию

Член комитета Государственной думы РФ по вопросам промышленности и торговли Игорь Антропенко публично заявил о необходимости установки уличных таксофонов. По его словам, временные отключения связи в крупных российских городах создают предпосылки для возрождения этого устаревшего формата коммуникации, однако на «новом уровне» — с подключением к интернету.

«Это позволит гражданам оставаться на связи даже в периоды отключений и обеспечит надлежащий уровень безопасности», — убежден российский депутат.

Регионы привыкли, а столица — нет

Аргументируя свою инициативу, Антропенко отметил, что жители приграничных российских регионов функционируют в условиях жестких ограничений связи уже длительное время. В то же время он признал, что в Москве подобные инфраструктурные неудобства воспринимаются населением гораздо сложнее, поскольку именно в столице сосредоточено большое количество административных центров.

Официальная позиция Кремля: отключать будут и дальше

В последние дни в центральных районах российской столицы фиксируются постоянные сбои в работе мобильной сети и интернета. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил факт искусственного блокирования сигналов. По его словам, такие шаги являются необходимыми мерами безопасности, и они будут продолжаться столько, сколько власти сочтут нужным.

Подавление с помощью дронов и миллиардные убытки

Хотя официальные лица РФ избегают прямого объяснения причин отключений, по данным из открытых источников, масштабные сбои мобильного интернета и GPS в Москве и Санкт-Петербурге в марте 2026 года напрямую связаны с активной работой систем РЭБ во время массированных атак украинских беспилотников. Искусственное глушение связи парализовало работу служб такси, курьерских доставок, каршеринга и навигаторов. Российские профильные издания отмечают, что из-за отсутствия интернета арендаторы и бизнес в центре Москвы несут миллиардные убытки, однако власти сознательно жертвуют коммерческим сектором ради попыток прикрыть небо над ключевыми городами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
