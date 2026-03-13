Волна банкротств: почему украинцы массово идут в суд списывать долги

В Украине стремительно растет количество граждан, которые через суд признают свою неплатежеспособность, чтобы остановить начисление штрафов и попытаться избавиться от кредитной нагрузки. Процедура позволяет заморозить выплаты кредиторам и защитить социальные средства от взыскания, однако предусматривает жесткий внешний контроль над финансами должника. Об этом сообщает Министерство юстиции 13 марта.

Динамика дел о неплатежеспособности

Местные хозяйственные суды фиксируют значительное увеличение количества дел о банкротстве физических лиц. В течение 2025 года было открыто 1371 такое производство. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель составлял 962 дела. Рост свидетельствует о том, что все больше должников вынуждены искать законные пути для урегулирования своих финансовых обязательств, поскольку утратили способность самостоятельно оплачивать счета. Главная цель этого законодательного механизма — восстановить платежеспособность человека и найти юридический баланс между его реальными возможностями и финансовыми требованиями кредиторов. Важный нюанс: инициировать этот процесс имеет право исключительно сам должник.

Механизм судебной защиты и ограничения

Как только суд открывает производство, для человека автоматически приостанавливается начисление любых штрафов и финансовых санкций за просрочку. Кроме того, вводится мораторий (запрет) на удовлетворение требований кредиторов — коллекторы или банки больше не могут требовать деньги напрямую. Исключение составляют только долги по выплате алиментов и возмещению причиненного ущерба — их придется платить в любом случае.

После начала процедуры суд назначает независимого арбитражного управляющего. Этот специалист получает полный доступ к финансам должника, проводит глубокий анализ его имущественного положения и берет на себя дальнейшую координацию общения с кредиторами.

Сценарии для должника: реструктуризация или распродажа

Закон определяет два ключевых сценария развития событий в деле о неплатежеспособности:

Реструктуризация долгов: согласование нового плана погашения кредитов, который является посильным для человека, или же частичное списание накопленных обязательств.

Погашение долгов: крайняя мера, означающая удовлетворение требований кредиторов за счет принудительной продажи имущества банкрота.

В то же время государство гарантирует неприкосновенность определенных активов, оставляя человеку базовые ресурсы для существования. Реализации не подлежит единственное жилье должника (если его площадь соответствует установленным законодательством нормам), а также средства, находящиеся на счетах в фондах социального страхования и пенсионных фондах.