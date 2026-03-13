Курс валют на пятницу: доллар в обменниках подорожал на 10 копеек

В пятницу, 13 марта, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 7 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,98−44,55 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,37−44,50, евро — 51,41−51,58 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,29−44,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,76−50,78 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту