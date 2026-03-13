Multi от Минфин
13 марта 2026, 10:01 Читати українською

Минобразования запустило калькулятор зарплат: учителя могут проверить начисления после повышения на 30%

Министерство образования и науки Украины представило новый цифровой инструмент для педагогов — интерактивный калькулятор, позволяющий точно рассчитать заработную плату с учетом недавнего повышения. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Минобразования запустило калькулятор зарплат: учителя могут проверить начисления после повышения на 30%
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Калькулятор предназначен для того, чтобы с учетом повышения оклада каждый учитель мог индивидуально рассчитать точную сумму заработной платы, в том числе со всеми надбавками и доплатами.

Главные функции калькулятора

Новый инструмент позволяет не просто увидеть финальную сумму, но и подробно разобрать структуру выплат:

  • Индивидуальный расчет: учитываются все прибавки, доплаты и категория учителя.
  • Расчетное письмо: сервис формирует документ, сопоставимый с фактической выпиской из бухгалтерии.
  • Обратная связь: если расчеты в калькуляторе не совпадают с реальной зарплатой, учитель может сразу отправить электронное обращение в МОН.

Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке.

В случае разногласий или вопросов о зарплате за январь 2026 года учителя могут оставить обращение через форму.

«Для МОН принципиально, чтобы общины выплачивали повышенную зарплату без сокращения надбавок… Калькулятор — это вспомогательный инструмент, позволяющий каждому учителю самостоятельно проверить свои начисления», — отметила заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

График повышения зарплат в 2026 году

В этом году правительство запланировало суммарный рост выплат учителям на 50%:

  • Первый этап (уже состоялся): +30% к зарплате с января 2026 года.
  • Второй этап (запланирован): еще +20% с сентября 2026 года.

В министерстве отмечают, что средства на январское повышение уже перечислены всем общинам. Пока только у 3% общин зафиксированы попытки сократить надбавки за «престижность», и МОН активно работает над устранением этих нарушений.

Проект реализован совместно с экспертами шведской программы Polaris, финансируемой правительством Швеции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
