Минобразования запустило калькулятор зарплат: учителя могут проверить начисления после повышения на 30%

Министерство образования и науки Украины представило новый цифровой инструмент для педагогов — интерактивный калькулятор, позволяющий точно рассчитать заработную плату с учетом недавнего повышения. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Калькулятор предназначен для того, чтобы с учетом повышения оклада каждый учитель мог индивидуально рассчитать точную сумму заработной платы, в том числе со всеми надбавками и доплатами.

Главные функции калькулятора

Новый инструмент позволяет не просто увидеть финальную сумму, но и подробно разобрать структуру выплат:

Индивидуальный расчет: учитываются все прибавки, доплаты и категория учителя.

Расчетное письмо: сервис формирует документ, сопоставимый с фактической выпиской из бухгалтерии.

Обратная связь: если расчеты в калькуляторе не совпадают с реальной зарплатой, учитель может сразу отправить электронное обращение в МОН.

Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке.

В случае разногласий или вопросов о зарплате за январь 2026 года учителя могут оставить обращение через форму.

«Для МОН принципиально, чтобы общины выплачивали повышенную зарплату без сокращения надбавок… Калькулятор — это вспомогательный инструмент, позволяющий каждому учителю самостоятельно проверить свои начисления», — отметила заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

График повышения зарплат в 2026 году

В этом году правительство запланировало суммарный рост выплат учителям на 50%:

Первый этап (уже состоялся): +30% к зарплате с января 2026 года.

Второй этап (запланирован): еще +20% с сентября 2026 года.

В министерстве отмечают, что средства на январское повышение уже перечислены всем общинам. Пока только у 3% общин зафиксированы попытки сократить надбавки за «престижность», и МОН активно работает над устранением этих нарушений.

Проект реализован совместно с экспертами шведской программы Polaris, финансируемой правительством Швеции.