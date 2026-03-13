Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 марта 2026, 8:01 Читати українською

Местные бюджеты с начала года получили более 7,4 млрд грн платы за землю: поступления выросли на 12%

Налогоплательщики в январе-феврале 2026 года уплатили более 7,4 млрд грн платы за землю. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (в январе-феврале 2025-го этот показатель составил 6,6 млрд грн). Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Местные бюджеты с начала года получили более 7,4 млрд грн платы за землю: поступления выросли на 12%
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регионы-лидеры по объемам поступлений

Наибольший вклад в наполнение местных сокровищниц внесли плательщики четырех регионов:

  • Днепропетровская область: 1,2 млрд. грн;
  • Киев: 1,1 млрд. грн;
  • Одесская область: 653,5 млн. грн;
  • Львовская область: 571,2 млн. грн.

«Земельный налог является одним из важных источников наполнения местных бюджетов и направляется на финансирование потребностей общин», — говорится в сообщении налоговой.

Кто должен платить за землю?

Согласно Налоговому кодексу Украины, плату за землю платят:

  • Владельцы земельных участков (как физические лица, так и компании).
  • Владельцы земельных долей (паев).
  • Постоянные землепользователи (имеющие право пользоваться землей бессрочно, например, государственные учреждения).
  • Землепользователи (использующие земли государственной и коммунальной формы собственности на правах аренды).

Как производится расчет?

Процедура начисления налога отличается в зависимости от статуса плательщика:

  • Для граждан (физических лиц): сумму рассчитывает налоговая служба и направляет готовое уведомление-решение.
  • Для бизнеса (юридических лиц и ФЛП) они обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать соответствующую декларацию.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
