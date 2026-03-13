Местные бюджеты с начала года получили более 7,4 млрд грн платы за землю: поступления выросли на 12%

Налогоплательщики в январе-феврале 2026 года уплатили более 7,4 млрд грн платы за землю. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (в январе-феврале 2025-го этот показатель составил 6,6 млрд грн). Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.