Налогоплательщики в январе-феврале 2026 года уплатили более 7,4 млрд грн платы за землю. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (в январе-феврале 2025-го этот показатель составил 6,6 млрд грн). Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Местные бюджеты с начала года получили более 7,4 млрд грн платы за землю: поступления выросли на 12%
Регионы-лидеры по объемам поступлений
Наибольший вклад в наполнение местных сокровищниц внесли плательщики четырех регионов:
- Днепропетровская область: 1,2 млрд. грн;
- Киев: 1,1 млрд. грн;
- Одесская область: 653,5 млн. грн;
- Львовская область: 571,2 млн. грн.
«Земельный налог является одним из важных источников наполнения местных бюджетов и направляется на финансирование потребностей общин», — говорится в сообщении налоговой.
Кто должен платить за землю?
Согласно Налоговому кодексу Украины, плату за землю платят:
- Владельцы земельных участков (как физические лица, так и компании).
- Владельцы земельных долей (паев).
- Постоянные землепользователи (имеющие право пользоваться землей бессрочно, например, государственные учреждения).
- Землепользователи (использующие земли государственной и коммунальной формы собственности на правах аренды).
Как производится расчет?
Процедура начисления налога отличается в зависимости от статуса плательщика:
- Для граждан (физических лиц): сумму рассчитывает налоговая служба и направляет готовое уведомление-решение.
- Для бизнеса (юридических лиц и ФЛП) они обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать соответствующую декларацию.
