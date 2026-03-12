Национальный банк принял решение об отзыве лицензий и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений двух небанковских организаций. Процедура была инициирована самими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ отозвал лицензии и исключил из реестра две финансовые компании
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Соответствующие решения были приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг вчера, 11 марта.
Какие компании покинули рынок?
Согласно сообщению регулятора, лицензии потеряли:
- ООО «ФК «Амида» — компания имела право предоставлять кредиты (в денежных средствах и банковских металлах), а также заниматься факторингом и финансовым лизингом.
- ООО «Клиринг финанс» — учреждение работало в сферах кредитования и факторинга.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии