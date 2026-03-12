К закрытию межбанка в четверг, 12 марта, курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
|
Открытие 12 марта
|
Закрытие 12 марта
|
Изменения
|
44,19/44,22
|
44,29/44,32
|
10/10
|
51,05/51,07
|
51,03/51,04
|
2/3
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,90−44,47 грн. Евро покупают за 50,87 грн, а продают за 51,56 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,30−44,40, евро — 51,45−51,59 грн.
