Владелец NYSE сделал ставку на крипто: ICE инвестировала в OKX за отметки $25 млрд

Intercontinental Exchange (ICE) — публичная компания, управляющая Нью-Йоркской фондовой биржей и более 12 торговых площадок по всему миру, — объявила о стратегических инвестициях в криптобиржу OKX , сообщает Fortune. Соглашение оценивает OKX примерно в $25 млрд, а ICE получает место в совете директоров криптовалютной платформы.

Для традиционного финансового рынка это не обычная новость: один из крупнейших инфраструктурных операторов мира фактически признает криптобиржу полноценным партнером, а не просто объектом для спекулятивных ставок.

Что стоит за соглашением

Партнерство имеет четкую операционную логику по обе стороны. ICE будет лицензировать спотовые ценовые данные OKX для запуска регулируемых криптовалютных фьючерсов в США. Это усиливает позиции компании как поставщика финансовых данных — направления, уже генерирующего около 45% ее выручки. По сути, ICE реализует проверенную стратегию: вместо того, чтобы строить криптоинфраструктуру с нуля (как это было с неудачным опытом Bakkt), компания покупает доступ к уже готовой экосистеме.

OKX, в свою очередь, получает доступ к регулируемой инфраструктуре NYSE и институциональную легитимность, которую сложно получить самостоятельно. Платформа планирует предоставить своим 120 миллионам пользователей доступ к фьючерсным рынкам ICE и токенизированным акциям NYSE.

OKX: выход на американский рынок

Для OKX партнерство с ICE является частью более масштабной стратегии выхода на американский рынок. После урегулирования вопросов с регуляторами в 2025 г. платформа перезапустила операции в Калифорнии с новым руководством и обновленной комплаенс-системой.

Теперь OKX последовательно позиционирует себя как глобальный торговый хаб, отвечающий американским регуляторным требованиям. Вход ICE в совет директоров — самый сильный сигнал того, что Уолл-стрит воспринимает эту трансформацию всерьез.

Ранее мы уже сообщали о том, как основатель OKX Стар Сюй подвел итоги 2025 года, отметив ключевые достижения платформы в области надежности, продуктовых инноваций и глобальной экспансии.

Реакция рынка

После объявления сделки нативный токен OKB взлетел более чем на 50%, а суточный объем торгов превысил $470 млн — в 16 раз больше обычного показателя. Цена быстро скорректировалась после начального скачка, что типично для подобных новостных ралли.

Соглашение между ICE и OKX — показательный пример того, как крупные биржевые операторы реагируют на структурное смещение в сторону блокчейн-инфраструктуры. Традиционные финансовые институты больше не выбирают между игнорированием крипторинки и построением собственных решений с нуля — они интегрируются через партнерства с уже готовыми платформами.