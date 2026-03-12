Владелец NYSE сделал ставку на крипто: ICE инвестировала в OKX за отметки $25 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 16:41 Читати українською

Владелец NYSE сделал ставку на крипто: ICE инвестировала в OKX за отметки $25 млрд

Intercontinental Exchange (ICE) — публичная компания, управляющая Нью-Йоркской фондовой биржей и более 12 торговых площадок по всему миру, — объявила о стратегических инвестициях в криптобиржу OKX, сообщает Fortune. Соглашение оценивает OKX примерно в $25 млрд, а ICE получает место в совете директоров криптовалютной платформы.

Intercontinental Exchange (ICE) — публичная компания, управляющая Нью-Йоркской фондовой биржей и более 12 торговых площадок по всему миру, — объявила о стратегических инвестициях в криптобиржу OKX, сообщает Fortune.

Для традиционного финансового рынка это не обычная новость: один из крупнейших инфраструктурных операторов мира фактически признает криптобиржу полноценным партнером, а не просто объектом для спекулятивных ставок.

Что стоит за соглашением

Партнерство имеет четкую операционную логику по обе стороны. ICE будет лицензировать спотовые ценовые данные OKX для запуска регулируемых криптовалютных фьючерсов в США. Это усиливает позиции компании как поставщика финансовых данных — направления, уже генерирующего около 45% ее выручки. По сути, ICE реализует проверенную стратегию: вместо того, чтобы строить криптоинфраструктуру с нуля (как это было с неудачным опытом Bakkt), компания покупает доступ к уже готовой экосистеме.

OKX, в свою очередь, получает доступ к регулируемой инфраструктуре NYSE и институциональную легитимность, которую сложно получить самостоятельно. Платформа планирует предоставить своим 120 миллионам пользователей доступ к фьючерсным рынкам ICE и токенизированным акциям NYSE.

OKX: выход на американский рынок

Для OKX партнерство с ICE является частью более масштабной стратегии выхода на американский рынок. После урегулирования вопросов с регуляторами в 2025 г. платформа перезапустила операции в Калифорнии с новым руководством и обновленной комплаенс-системой.

Теперь OKX последовательно позиционирует себя как глобальный торговый хаб, отвечающий американским регуляторным требованиям. Вход ICE в совет директоров — самый сильный сигнал того, что Уолл-стрит воспринимает эту трансформацию всерьез.

Ранее мы уже сообщали о том, как основатель OKX Стар Сюй подвел итоги 2025 года, отметив ключевые достижения платформы в области надежности, продуктовых инноваций и глобальной экспансии.

Реакция рынка

После объявления сделки нативный токен OKB взлетел более чем на 50%, а суточный объем торгов превысил $470 млн — в 16 раз больше обычного показателя. Цена быстро скорректировалась после начального скачка, что типично для подобных новостных ралли.

Соглашение между ICE и OKX — показательный пример того, как крупные биржевые операторы реагируют на структурное смещение в сторону блокчейн-инфраструктуры. Традиционные финансовые институты больше не выбирают между игнорированием крипторинки и построением собственных решений с нуля — они интегрируются через партнерства с уже готовыми платформами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами