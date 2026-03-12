Tesla получила разрешение поставлять электроэнергию в Великобритании

Американская компания Tesla получила лицензию на поставку электроэнергии в Великобритании, что позволит ей выйти на розничный энергетический рынок страны. Соответствующее разрешение выдано британским энергетическим регулятором Ofgem, пишет Reuters.

Зачем это Tesla?

Лицензию получила дочерняя структура компании Tesla Energy Ventures, которая после завершения регуляторной процедуры сможет поставлять электроэнергию как домохозяйствам, так и бизнесу в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Процесс рассмотрения заявки длился около семи месяцев — с июля 2025 года по март 2026 года.

Получение лицензии открывает Tesla возможность напрямую конкурировать с действующими поставщиками электроэнергии на британском рынке, в частности с такими компаниями, как Octopus Energy, British Gas и EDF.

Tesla планирует использовать свой опыт в области солнечной генерации и систем накопления энергии, в том числе домашних батарей Powerwall, которые позволяют накапливать энергию от солнечных панелей и при необходимости продавать излишки электроэнергии обратно в сеть.