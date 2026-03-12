Нефтяные доходы россии обновили минимум с начала войны

Выручка россии от поставок сырой нефти и нефтепродуктов в феврале сократилась на $1,5 млрд по сравнению с январем, до $9,5 млрд, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Падение показателей

Показатель обновил минимум с начала войны в Украине. Общий объем экспорта снизился на 850 тысяч б/с, до 6,6 млн, что также является самым низким уровнем с 2022 года.

Среди ключевых причин аналитики назвали широкие дисконты на российскую нефть по мере усиления санкционного давления США.

Дополнительно сказались и налеты украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру в россии. Загрузка на НПЗ в феврале снизилась примерно на 300 тысяч б/с, до 5,1 млн, а суточная нефтедобыча — на 710 тысяч баррелей, до 8,55 млн.

МЭА ожидает, что дальнейшая эскалация войны с Ираном может поддержать спрос на российскую нефть.