Из-за дефицита топлива в Новой Зеландии могут ограничить использование автомобилей

Из-за опасений дефицита топлива Новая Зеландия может ввести обязательные дни без автомобилей. Министр финансов Никола Уиллис заявила, что рассматривается закон 1979 года, который обязывает автомобилистов один день в неделю отказываться от поездок на машине. Нарушителям будут грозить денежные штрафы, пишет BILD.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем закон 1979 года

Упомянутый закон появился после исламской революции в Иране и действовал с июля 1979 года по май 1980 года. Его ввели с той же целью — правительство стремилось ограничить потребление топлива.

Реагирует и авиация: из-за роста цен на керосин Air New Zealand в ближайшие два месяца намерена сократить 5% рейсов, прежде всего внутри страны.

В чем причина

Новая Зеландия сильно зависит от импорта топлива. С начала войны в Иране цены на бензин выросли почти на 10%, а на дизель, по данным Gaspy, более чем на 20%.

Министр энергетики Шейн Джонс заявил, что имеющихся в стране запасов хватит примерно на 50 дней.