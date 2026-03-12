В 2025 году три ключевых благотворительных организации страны — United24, «Вернись живым» и Фонд Сергея Притулы — аккумулировали рекордные 105,87 млрд грн пожертвований. Эта сумма на 37% превышает совокупное собрание этих фондов за весь период 2022—2024 годов. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время выступления на конференции МВФ в Брюсселе.
Пышный: три крупнейших фонда Украины собрали более 105 млрд грн — больше, чем за предыдущие три года
Факторы успеха
По мнению главы Нацбанка, такой результат стал возможен благодаря сочетанию двух факторов: абсолютной прозрачности волонтерских организаций и инновационных решений банковского сектора.
Ключевые технологические инструменты, упростившие донаты:
- Создание групп сбора средств непосредственно в банковских приложениях.
- Мгновенные переводы в один клик и автоматизация регулярных платежей.
- Возможность созидать прогресс сбора в режиме настоящего времени.
- Удобный прием средств из-за границы и скорая отчетность.
Пышный подчеркнул, что банки сейчас фактически конкурируют между собой в создании наиболее удобных сервисов для благотворительности, что обеспечивает подотчетность каждого собранного гривны.
Впервые в истории зафиксированы случаи прямого финансирования украинских волонтерских организаций правительствами других стран. В частности, фонд «Вернись живым» получил 19 млрд грн на военные нужды непосредственно от правительства европейского государства.
Статистика фондов-лидеров
United24: с мая 2022 года по февраль 2026 года платформа собрала в общей сложности 145,59 млрд грн. Львиная доля — почти 140 млрд грн — направлена на оборону. Остальные средства распределены на медицину, восстановление, разминирование и образование.
«Вернись живым»: общий объем пожертвований с начала 2022 года достиг 44,52 млрд грн.
Фонд Сергея Притулы: в 2025 году фонд привлек 2,40 млрд грн на нужды армии, что превысило показатель 2024 (2,18 млрд грн).
Комментарии