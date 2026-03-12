Эти гривны больше не примут? Почему НБУ убирает купюры и переходит на монеты (видео)

НБУ меняет наличное обращение: с 2026 года часть старых гривневых купюр окончательно выходит из обращения, а мелкие номиналы переходят в формат монет. В этом выпуске объясняем, какие банкноты больше не будут платежным средством, где их можно обменять и почему Нацбанк считает новую структуру гривны более эффективной.

Разберем, как менялся номинальный ряд гривны за последние годы, почему исчезают бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен, что происходит со старыми 50 и 200 гривнами, а также какие монеты и купюры сейчас реально доминируют в наличном обороте. Отдельно поговорим о новых 10-гривневых памятных монетах НБУ и что они означают для обычных украинцев.