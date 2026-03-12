США разблокировали счет Центробанка Сирии после 15 лет заморозки

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение разблокировать счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот счет оставался замороженным с 2011 года из-за жестких международных санкций. О возобновлении доступа к активам сообщил спецпосланник президента США по Сирии и посол в Турции Том Баррак.

По его словам, этот шаг является прямым исполнением обещания Дональда Трампа «дать Сирии шанс».

«Президент США выполнил свое обещание предоставить Сирии шанс. Счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка был повторно активирован впервые с 2011 года. Большой прогресс и координация между правительствами Сирии и США демонстрируют ощутимые результаты», — написал Баррак в X.

Данное решение является частью стратегии Белого дома по возвращению Сирии в мировую финансовую систему для восстановления ее экономики.

Реакция сирийской стороны

Глава Центробанка Сирии Абдель Кадер аль-Хусрия поблагодарил американских дипломатов за содействие. Он подчеркнул ключевую роль Госдепартамента и команды Тома Баррака в возобновлении работы банковского счета.

«Мы выражаем благодарность Государственному департаменту, послу Тому Барраку и его команде за их усилия и роль в поддержке возобновления работы счета Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка после многолетнего перерыва», — отметил аль-Хусрия.

Что это значит для региона?

Размораживание активов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка является сигналом об изменении геополитического курса США касательно Сирии. Это фактически означает постепенное снятие финансовой блокады и готовность Вашингтона к прямому экономическому взаимодействию с Дамаском.