Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение разблокировать счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот счет оставался замороженным с 2011 года из-за жестких международных санкций. О возобновлении доступа к активам сообщил спецпосланник президента США по Сирии и посол в Турции Том Баррак.
США разблокировали счет Центробанка Сирии после 15 лет заморозки
По его словам, этот шаг является прямым исполнением обещания Дональда Трампа «дать Сирии шанс».
«Президент США выполнил свое обещание предоставить Сирии шанс. Счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка был повторно активирован впервые с 2011 года. Большой прогресс и координация между правительствами Сирии и США демонстрируют ощутимые результаты», — написал Баррак в X.
Данное решение является частью стратегии Белого дома по возвращению Сирии в мировую финансовую систему для восстановления ее экономики.
Реакция сирийской стороны
Глава Центробанка Сирии Абдель Кадер аль-Хусрия поблагодарил американских дипломатов за содействие. Он подчеркнул ключевую роль Госдепартамента и команды Тома Баррака в возобновлении работы банковского счета.
«Мы выражаем благодарность Государственному департаменту, послу Тому Барраку и его команде за их усилия и роль в поддержке возобновления работы счета Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка после многолетнего перерыва», — отметил аль-Хусрия.
Что это значит для региона?
Размораживание активов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка является сигналом об изменении геополитического курса США касательно Сирии. Это фактически означает постепенное снятие финансовой блокады и готовность Вашингтона к прямому экономическому взаимодействию с Дамаском.
