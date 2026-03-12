Ощадбанк временно отстранил финансового директора Стринжу от тендерного комитета — идет расследование

Правление Ощадбанка временно отстранило заместителя председателя правления, ответственного за финансы (CFO) Олега Стринжу от работы в тендерном комитете на период проведения расследования. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу банка.

В чем подозревают

В банке подтвердили, что Печерская окружная прокуратура вручила Стринже подозрение в совершении уголовного правонарушения (ст. 367 УКУ), касающегося служебной халатности в процессе проведения закупок.

Дело касается закупки банком аккумуляторных батарей с инверторами на 140,9 млн грн для обеспечения бесперебойной работы его отделений.

«Вместе с тем подчеркиваем, что уведомление о подозрении является процессуальным шагом и не является судебным приговором или установлением вины», — говорится в позиции банка.

В финучреждении добавили, что Стринжа сам написал заявление с просьбой отстранить его от исполнения части обязанностей на период проведения расследования.

«Ощадбанк с целью содействия объективному выяснению фактических обстоятельств будет предоставлять все необходимые материалы правоохранительным органам и органам правосудия по процедурам, определенным действующим законодательством Украины», — добавили в финучреждении.